Fælde i sømpistol ledte til tyvekoster for en million

En dansker og to polakker er anholdt for at have stjålet værktøj og andet håndværkergrej i Esbjerg-området

En gps i en sømpistol ledte politiet til nogle gamle bygninger, hvor tyvekoster for over en million kroner var gemt.

Det skriver JydskeVestkysten.

Tyverierne fandt sted over en længere periode i området omkring Esbjerg, og det er da også i den nærliggende landsby Andrup, at tyvekosterne endte med at blive fundet.

Sporet med gps

Tyvekosterne blev opbevaret i nogle gamle bygninger, som var lejet af den dansker, der siden er blevet anholdt. Derudover er to polakker også anholdt i forbindelse med tyverierne.

Grunden til, at politiet overhovedet fandt frem til bygningerne, var en gps-enhed, som kunne spore en sømpistol til lokalerne, hvor de øvrige tyvekoster altså også var opbevaret.

Det var Martin Winther, som er partner i det lokale tømrerfirma Jensen & Jensen, der opdagede tyveri for over 250.000 kroner i deres virksomhed tirsdag morgen.

- Jeg havde sat en gps-enhed på en dyr sømpistol. Så da jeg kiggede på appen på min telefon, sagde det 'boom'. Der var en prik, der viste, at sømpistolen var i en bygning på Andrup Byvej i nogle gamle bygninger, siger han til JydskeVestkysten.

Købte nyt værktøj

Herefter kontaktede han politiet, som kunne troppe op på adressen.

- Det er herligt, endelig lykkedes det at finde det stjålne værktøj og gerningsmændene. Politiet har ringet og tjekket vores mærker og håndværkernes navne på værktøjet, og det ér vores udstyr. Men der er fundet meget mere. Sammen med de tre anholdte fandt politiet rigtig meget værktøj - også fra andre indbrud her i weekenden, fortæller Martin Winther til mediet.

Tømrerfirmaet måtte tirsdag morgen købe en masse nyt værktøj for at holde gang i arbejdet på byggepladsen i Fyrparken i Esbjerg. Der var stjålet værktøj til 12-14 medarbejdere, som alle skulle bruge noget nyt.

Politiet anslår ifølge JydskeVestkysten, at der er tale om værktøj til en samlet værdi af over en million kroner. De fortæller samtidig, at en af de tre anholdte er kendt af politiet for at have begået lignende tyverier tidligere.