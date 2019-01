Fældet af sexvideoer: Kvinde dømt for falsk voldtægtsanmeldelse

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 26-årig kvinde er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf for at have indgivet en falsk anmeldelse om voldtægt.

Flere sexvideoer var udslagsgivende, da domsmandsretten i Retten i Odense mandag skulle afgøre, om den 26-årig kvinde skulle dømmes for at have indgivet den falske voldtægtsanmeldelse.

Efter at have nærstuderet sexvideoerne nåede retten frem til, at der ingen tegn var på, at kvinden var blevet tvunget til sex.

På den baggrund blev den 26-årige kvinde sendt 30 dage bag tremmer.

Ifølge fyens.dk konstaterede byretsdommer Niels Feilberg Jørgensen under domsafsigelsen:

- Kvinder kan sige fra under voldtægt. Vi kan ikke se i din gøren, at du siger fra. Dit forsæt har været at bringe ham i fedtefadet. Det koster 30 dage.

Havde sex tre gange

Sagen tog sin begyndelse i 2017, hvor den 26-årige kvinde var patient på Odense Universitetshospital. Her mødte hun en mandlig social- og sundhedsassistent. De to havde en god kemi sammen, og de blev da også venner på Facebook.

I retten forklarede kvinden, at hun havde en kæreste i forvejen, og at hun hverken var interesseret i manden som kæreste eller som sexpartner. Hun tog dog imod et tilbud fra manden om, at han skulle hjælpe hende med at skrive en ansøgning.

Den 26-årige kvinde sagde i retten, at hun ikke vidste, at hjælpen havde en pris i form af sex.

Ifølge retsreferatet i fyens.dk mødtes de to fire gange, hvoraf parret havde sex de tre gange på mandens bopæl i Odense. Kvinden mente dog, at hun var blevet tvunget til at dyrke sex.

Senere anmeldte hun så manden for voldtægt, og han var en overgang sigtet for forholdet.

Ingen modstand

Kvinden var tydeligt påvirket under sagen - ikke mindst da det blev oplyst, at straframmen går helt op til seks års fængsel i lignende sager.

Ifølge fyens.dk lagde retten vægt på, at kvinden ikke havde ydet modstand eller sat sig til modværge. Hun havde sågar brugt ord som 'søde' og 'skat' efter den første, påståede vodstægt.

Kvindens forsvarer og anklagemyndigheden udbad sig begge betænkningstid på 14 dage.