Fængsel og udvisning for at kaste ætsende væske i hovedet på ven

En 33-årig inder er blevet idømt et års fængsel og udvisning i seks år for at have kastet ætsende væske i hovedet på sin ven i Bagsværd.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi i et tweet.

Optrinnet skete om eftermiddagen 23. maj i år på Værebrovej i Bagsværd og gik udover den nu dømte mands tidligere bofælle.

Manden blev ovenpå episoden pågrebet af det tyske politi, som udleverede ham til Danmark.

Den 33-årige kastede med kaustisk soda, der er stærkt ætsende.

Den nu dømte forklarede ved et grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig, at der var sket et uheld, og han ikke havde haft til hensigt at kaste med syren.

Dengang lød forklaringen, at han skulle bruge syren til at gøre skade på sig selv.

Da bofællen ville tage syren fra ham, skulle den være sprøjtet op og have ramt ham i ansigtet, munden og på dele af overkroppen.

Kausisk soda er også kendt som natriumhydroxid og bruges til afløbsrens.