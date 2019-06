Fængsel ramt af lynnedslag

I forbindelse med et skybrud og tordenvejr onsdag aften blev Enner Mark fængslet ved Horsens ramt af en lynnedslag, der medførte et kortvarigt strømudfald, og som påvirkede de indsattes forhold.

- Det regnede voldsomt onsdag aften. Klokken cirka 19.50 lød der et ordentligt brag, og så gik strømmen. Så kom der strøm ved hjælp af en generator, fortæller talsmand for de indsatte på en afdeling i Enner Mark Fængsel, Libaan Ahmed, til Ekstra Bladet.

- Vi har været låst inde på cellerne siden. Uden mulighed for fællesskab og gårdtur. Det er en fællesskabsafdeling, og vi har ret til en times gårdtur dagligt.

Han fortæller, at der er problemer med cellernes kaldeanlæg, så man ikke kan får fat på personalet.

Anette Bækgaard, institutionsleder i fængslet, fortæller til Ekstra Bladet, at det korrekt, at et lynnedslag har påvirket fængslet.

- Fængslet var uden strøm kort tid. Vi snakker sekunder. Så kom der strøm via en generator, fortæller hun.

- Det ser ud til, at fængslet blev ramt af et lyn, hvor ingen heldigvis kom til skade. Men det medførte, at fængslets beredskabsplaner blev iværksat. Det sker både for de ansattes og for de indsattes skyld, oplyser fængslets leder.

Hun fortæller, at det har indebåret, at de indsatte har været låst inde på deres celler i forskellig grad på fængslets afdelinger.

- Rent samværsmæssigt er vi næsten tilbage på normalt niveau. Tidligere i dag (fredag, red.) kom der styr på det, så det også gælder den sidste afdeling.

- I forhold tik kaldeanlæg så har vi stadig en udfordring på en enkelt af fængslet afdelinger, hvor kaldeanlægget stadig ikke virker.

- Men her er der indsat personale, så man visuelt holder øje med cellerne, og kan høre det, hvis en indsat har behov for hjælp, fortæller fængslets leder.

- Vi håber selvfølgelig meget snart er styr på de sidste problemer. Vi har gjort tingene så hurtigt, som det var muligt. Vi ønsker selvfølgelig at normalisere situationen så hurtigt som muligt, siger hun.