Fængsel til hjemmehjælper: Bedøvede og røvede 86-årig

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): En 45-årig kvindelig hjemmehjælper blev torsdag idømt en fængselsdom på to år og seks måneder, efter at være blevet kendt skyldig i at have bedøvet en 86-årig kvinde med sovepiller, så hun kunne stjæle fra ofrets hjem.

Det lille retslokale i retten i Holbæk var fyldt til randen med pårørende til den 86-årige kvinde, som i februar blev bedøvet og dernæst berøvet af sin hjemmehjælper i sit hjem i Tølløse.

Da hjemmehjælperen trådte ind i den fyldte retssal inden retsmødet, fik synet af de mange tilstedeværende hende til at bryde ud i øjeblikkelig gråd, hvorefter hendes forsvarer måtte følge hende ud af salen igen.

Det varede dog ikke længe, før de mange tilhørere ligeledes måtte forlade retssalen, der ikke var stor nok til at rumme de mange mennesker, der var mødt op til retsmødet.

Hjemmehjælperen stod i retten tiltalt for tyveri, røveri og for at have udøvet legemesangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter. Hun stod desuden tiltalt for at have ’hensat den 86-årige i hjælpeløs tilstand.’

Tyveri fanget på video

Den 45-årige hjemmehjælper havde allerede forinden retsmødet erkendt, at hun lørdag den 17. februar byttede nogle af den 86-årige kvindes normale piller ud med to sovepiller i den ældre kvindes medicinboks.

Da kvinden morgenen efter skulle tage sine piller, faldt hun i en dyb søvn, og hjemmehjælperen kunne, uden videre besvær, stjæle 200 kroner fra den 86-årige kvindes pung.

Da hjemmehjælperen kom tilbage til kvindens hus nogle dage senere, blev hun taget på fersk gerning af den 86-åriges børn, der havde fået mistanke og sat videoovervågning op i deres mors hjem.

’Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det’

Den tiltalte hjemmehjælper var tydeligt berørt under retssagen og måtte kæmpe for at holde tårerne tilbage.

Hun kunne ikke svare på, hvorfor hun stjal pengene fra den 86-årige, og hun forklarede blandt andet, at hun egentlig ikke manglede penge.

Denne forklaring hænger imidlertid ikke særligt godt sammen med tiltaltes forklaring på, hvorfor der under hendes anholdelse blev fundet 8650 kroner i kontanter på hendes bopæl. Tiltalte forklarede nemlig, at disse penge stammede fra salget af en række personlige ejendele.



Overvågningsvideoerne fra den 86-åriges hjem blev fremvist i retten, og de viste hjemmehjælperen i færd med at tage penge fra kvindens pung.



Under fremvisningen af videoen hulkede den tiltalte utrøsteligt og holdt sig flere gange for øjnene.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, fremstammede den grådkvalte kvinde flere gange, imens videoen kørte.

Medicin gjorde tiltalte til en ’zombie’

Forsvaren Gitte Espensen Philip spurgte blandt andet ind til sin klients fysiske og psykiske helbred, hvortil det blev forklaret, at en nakkeskade betød, at hun tog en række smertestillende præparater, herunder blandt andet Oxycontin - et meget potent smertestillende opiat, der populært går under navnet ’Hillbilly Heroin.’

Den stærke medicin, kombineret med et generelt dårligt psykisk helbred, betød at tiltalte i perioden opførte sig ’som en zombie,’ forklarede hun i retten.



Anklageren gennemgik under retssagen en lægefaglig vurdering af, hvilken fare, den 86-årige kvinde blev udsat for, da hendes hjemmehjælper gav hende bedøvende medicin.

Det fremgik af vurderingen, at medicinen kunne have været livsfarlig for den 86-årige, hvilket blandt andet hænger sammen med kvindens fremskredne alder, hendes helbred og kombinationen med den øvrige medicin, den 86-årige dagligt tager.

Afsløring førte til ny tiltale

Efter sagen kom frem i februar modtog politiet en række henvendelser om ældre, der kunne have været udsat for noget tilsvarende.

Disse henvendelser førte til endnu en tiltale imod den 45-årige hjemmehjælper, der angiveligt skulle have stjålet 3000 kroner fra en 72-årig, som også afgav forklaring under dagens retsmøde. Dette forhold blev tiltalte ligeledes kendt skyldig i.

Hun blev desuden frakendt retten til at varetage jobbet som hjemmehjælper, såvel som lignende plejearbejde, for bestandig.

I retten kom det frem, at den tiltalte hjemmehjælper tidligere har afsonet fængselsstraffe på henholdsvis 30 og 60 dage for henholdsvis socialt bedrageri og dokumentfalsk.