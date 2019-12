Fængselsbetjent fængsles: Delte hjemmelavet porno med indsat

Ayshea Louise Gunn skal selv en tur bag tremmer, efter hun er blevet anholdt for at have et forhold til en indsat i Berwyn fængsel i Wrexham

En fængselsbetjent, der delte sexvideoer med en indsat fange for røveri, er selv blevet smidt bag tremmer.

Ayshea Louise Gunn havde en fire måneder lang affære med Khuram Razaq, mens han var indsat i Berwyn fængslet i Wrexham Wales.

Det skriver den lokale avis Northwales Live.

Parret udvekslede videoer og billeder - og nogle af videoerne blev sågar sendt live på internettet.

Den 27-årige kontaktede fangen mere end 1200 gange på tre telefonnumre.

Nogle af opkaldende blev foretaget ved hjælp af et telefonselskab i Birmingham for at dække over det ulovlige forhold.

Hun købte ham både tøj og et smartwatch, som han kunne bruge i fængslet.

Ayshea Louise Gunn, der har en uddannelse i kriminologi og psykologi, var blevet forelsket i manden efter en anden fængselsbetjent havde fortalt om en affære.

Var klar over konsekvenser

I retten kom det frem, at kvinden havde fået undervisning i, hvordan man skal omgå indsatte, og det blev derfor gjort klart, at hun vidste præcis, hvad hun lavede var forkert.

Anklageren Simon Mills udtalte i retten, at de begge brugte telefoner til at sende videoer og billeder af seksuel karakter til hinanden.

Forsvarsadvokat Peter Hunter forklarede, at kvinden havde været helt nede, da hun pludselig modtog komplimenter og affektion, som hun accepterede.

Ayshea Louise Gunn er blevet fængslet i 12 måneder for forholdet.

Manden i sagen har også fået yderligere otte måneder på sin dom.