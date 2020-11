Fængselsbetjent fandt afskåret gedehoved foran sin hoveddør

En kvindelig fængselsbetjent fik torsdag morgen et chok.

Da hun åbnede sin hoveddør, lå der nemlig et afskåret gedehoved ude foran.

Det fortæller en rystet forbundsformand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen til Ekstra Bladet.

Fængselsforbundet og politiet vurderer, at placeringen af gedehovedet har forbindelse til kvindens arbejde som fængselsbetjent i Sønder Omme Fængsel. Og det er langt fra første gang, at en fængselsbetjent har oplevet chikane i sin fritid, fortæller Bo Yde Sørensen.

Chikane i hverdagen

Forbundsformanden henviser til, at Fængselsforbundets egen undersøgelse fra foråret viser, at 27 procent af deres medlemmer har oplevet chikane i deres fritid fra tidligere indsatte.

Chikanen kan eksempelvis være, at man får ødelagt sin bil på sin privatadresse, eller at man bliver mødt med trusler, hvis man tilfældigt støder ind i tidligere indsatte på gaden.

De indsatte bor måske i lokalområdet, men andre får også fat i fængselsbetjentenes navne ved at søge aktindsigt i deres eget fængselsophold.

- Det kan være alt muligt mærkeligt, men det her er godt nok groft, fortæller Bo Yde Sørensen med henvisning til gedehovedet.

- Det, der er ubehageligt er, at der har stået en på hendes privatadresse. Det er netop der, man skal kunne være i fred, siger han.

Politiet undersøger nu sagen, imens Fængselsforbundet yder støtte til kvinden.

Kommer i bølger

Bo Yde Sørensen fortæller, at chikanen kommer i perioder for så at ophøre igen. Hvorfor, kan han ikke forklare.

Chikanen kommer ofte som en reaktion på, at den indsatte føler sig uretfærdigt behandlet, fortæller han:

- I et fængsel er der nogle regler, der skal overholdes, og det er der nogen, der har svært ved. De oplever reglerne som meget uretfærdige.

- Men i de meget alvorlige situationer, er der mere tale om, at man ønsker at sende et politisk budskab, siger Bo Yde Sørensen og henviser til den sag, hvor en fængselsbetjent fra Nyborg blev skudt i benet af et bandemedlem i 2016.

Han understreger, at uanset årsagen til chikanen, så har det store menneskelige omkostninger for fængselsbetjentene.

I sagen fra Nyborg fik fængselsbetjenten efterfølgende konstateret PTSD.

Arbejdsmiljøansvarlige i Fængselsforbundet opfordrede i forbindelse med undersøgelsen fra foråret Kriminalforsorgen til at tage problemet alvorligt:

- Ledelsen skal først og fremmest tage problemet seriøst – også selvom der er tale om umiddelbart harmløse episoder.

- Der skal for eksempel være gode procedurer for indberetning, og man skal ikke blindt udlevere fulde navne på personalet til indsatte, når de søger aktindsigt i egne sager, sagde han dengang.

