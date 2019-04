Fængselsbetjent overfaldet på Politigården

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En fængselsbetjent er mandag aften blevet overfaldet i Politigårdens Fængsel i København.

Det bekræfter formanden for Fængselsforbundet, Bo Sørensen, over for Ekstra Bladet.

- Det er sket for ganske nyligt, så jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, siger Bo Sørensen, som dermed heller ikke ved, hvor alvorligt fængselsbetjenten er kommet til skade.

Fængselsdømte, der afsoner i Politigårdens Fængsel, er typisk ekstremt sikkerhedskrævende.

- Som udgangspunkt er det de komplet umulige afsonere, der bliver placeret i Politigårdens Fængsler, siger forbundsformanden.

Fængslet på Politigården har plads til 25 indsatte og har siden 2004 været indrettet som en særlig arrestafdeling for blandt andet 'negativt stærke indsatte, der er voldelige eller truende over for andre', lyder det på Kriminalforsorgens hjemmeside.

Københavns Politi har ifølge den centrale vagtleder Henrik Svejstrup endnu ikke modtaget nogen anmeldelse om overfaldet.

Ud over Politigårdens Fængsel har Kriminalforsorgen yderligere en lignende afdeling, der er placeret i Nyborg Fængsel.

Politigårdens Fængsel i København flytter i løbet af 2019 til Vestre Fængsel.

Ekstra Bladet følger sagen.