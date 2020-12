Fængselsbetjent: Politikerne udskammer os efter Peter Madsen-flugt

At det lykkedes Peter Madsen at flygte var ikke en fejl, siger Fængselsforbundets formand. Han beskylder Justitsministeren for at få det til at se sådan ud. Du kan læse ministerens svar nederst i denne artikel

Det er sandsynligvis gået de færreste danskeres næser forbi, at det lykkedes den drabsdømte Peter Madsen at flygte fra Herstedvester Fængsel 20. oktober i år.

Nu står en af de fængselsbetjente, der løb efter Peter Madsen, frem i Fagbladet Fængselsfunktionæren.

I interviewet fortæller Søren Helstrup, hvordan både ansatte og indsatte i fængslet fortsat er berørt af flugten - og ikke mindst, hvordan han og hans kollegaer nu frygter det politiske efterspil.

- Fordi han tiltrækker så meget medieopmærksomhed, er vi meget nervøse for de politikerbeslutninger, der kommer til at følge i kølvandet og ramme alle de indsatte, der har brug for en rolig og normal hverdag, siger han.

Kan forvente 'langvarigt ekstraordinært sikkerhedsmæssigt regime'

Ikke begået fejl

Søren Helstrup har ikke ønsket at uddybe over for Ekstra Bladet, hvad han mener.

Men det vil formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, gerne.

For ham var det noget uskønt, da justitsminister Nick Hækkerup allerede samme dag som flugtforsøget offentligt konkluderede, at der var sket en fejl, fordi Peter Madsen kom ud fra fængslet.

- Der er ikke begået nogen fejl. Man har sikret, at ingen kom til skade, og at Peter Madsen kom ind bag murene igen, siger Bo Yde Sørensen til Ekstra Bladet.

- Der vil i øvrigt altid være nogle indsatte, der vil forsøge at flygte.

Ha' is i maven

Han kan sagtens se, at det udefra kan ser ud som om, at der er sket fejl, når det lykkes en fange at stikke af. Men, siger Bo Yde Sørensen:

- Det er derfor, at man som politiker er nødt til at have is i maven og afvente Kriminalforsorgens vurdering.

- Så at en fange kan stikke af på den her måde, er et slags hændeligt uheld?

- Nej, det er ikke et uheld.

Peter Madsen var kun kort ude i friheden, inden han kom tilbage bag murene. Foto: Kenneth Meyer

Han peger på, at situationen var kritisk, fordi Peter Madsen tog en kvindelig fængselsbetjent som gidsel:

- Der sidder en fængselsbetjent nede i porten. Der kommer en fange, han har et gidsel, og han har noget, som vi må lægge til grund, er et rigtigt bombebælte. Så har du et halvt sekund til at træffe en afgørelse: Hvad er det rigtige at gøre for at sikre, at ingen kommer til skade her?

Bo Yde Sørensen fortæller ligeledes, at Kriminalforsorgen har indstillet to af dem, der var involveret i flugtforsøget til en såkaldt formel påskyndelse - en slags anerkendelse af, hvor godt de håndterede situationen.

Mangler betjente

Men Bo Yde Sørensen frygter, at justitsministeren kan være på vej med tiltag, der vil forværre forholdene i de danske fængsler.

Det kan eksempelvis være, at indsatte og deres celler skal visiteres flere gange dagligt. Det er spild af tid, mener Bo Yde Sørensen. I stedet peger han på, at der er behov for flere fængselsbetjente i fængslerne:

- Vi kan ikke rekruttere det mandskab, vi skal bruge, og vi kan ikke holde på det vi har. Det gør det ikke bedre, at der er nogen, der forsøger at fremstille os som om, at vi ikke har styr på det.

Han savner opbakning fra politikerne til fængselsbetjentene, som han oplevede blev kritiseret for ikke at have skudt efter Peter Madsen, da han forsøgte at flygte:

- Vi har ikke våben ligesom politiet. Vi har kuglepenne.

- Det er for dårligt, at beslutningstagere udskammer et helt fag.

Han håber, at justitsministeren og øvrige politikere vil lytte til fageksperterne og fastholde armslængdeprincippet, når det skal drøftes, hvordan man undgår en lignende situation igen:

- Selvfølgelig skal en politiker sende signaler. Men det er ikke en justitsminister eller en retsordfører, der skal bestemme, hvilket toiletpapir, der skal bruges nede i arresten i Sønder Bøvelse.

Gør en kæmpe indsats Ekstra Bladet har forelagt kritikken for justitsminister Nick Hækkerup. Han har sendt et skriftligt mailsvar. 'Jeg har et godt samarbejde med Fængselsforbundet og Bo Yde om de bemandingsproblemer, der er i hele vores fængselsvæsen. Vores fængselsbetjente gør en kæmpe indsats for at få enderne til at mødes i en travl tid, hvor der ikke altid er hænder nok,' skriver han. 'Fængselsbetjentenes arbejde er vigtigt for os alle sammen, for de gør Danmark til et mere trygt og sikkert sted. Det ændrer ikke på, at der er begået fejl i Herstedvester Fængsel, som Kriminalforsorgens egen redegørelse også viser.' Vis mere Luk

