Fængselsbetjent sigtet for bestikkelse

En 49-årig fængselsbetjent er sigtet for at have modtaget bestikkelse

Østjyllands Politi anholdt kort efter midnat en 49-årig mand, der er sigtet for at have modtaget bestikkelse.

Da manden onsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, kom det frem, at der er tale om en fængselsbetjent, der har arbejdet i arresten i Aarhus.

Ifølge sigtelsen har han indsmuglet hash og mobiltelefoner til indsatte i arresten mod betaling.

Ifølge mandens forsvarer erkender han, at han har bragt hash og mobiltelefoner ind til de indsatte, men han afviser, at det skulle være sket mod betaling

Da sigtelsen var læst op, blev dørene til grundlovsforhøret lukket for offentligheden.

Det er derfor uvist, hvad politiet bygger sin mistanke på, eller hvad den 49-årige i øvrigt forklarer.

§144, som manden er sigtet for at have overtrådt, lyder således:

'Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.'