Fængselsbetjent slået med kaffekande med kogende vand

Et groft overfald gik ud over tre fængselsbetjente i Vestre Fængsel i København i sidste uge.

Københavns Politi bekræfter i dag overfor Ekstra Bladet, at en 23-årig mand er sigtet for vold mod personer i offentlig tjeneste efter en episode torsdag formiddag, hvor tre fængselsbetjente blev overfaldet i Vestre Fængsel.

Politiet oplyser, at den sigtede sidder varetægtsfængslet i en anden sag.

Vestre Fængsel er placeret i København og er med 596 pladser Danmarks største arresthus.

Formand for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen kan i dag supplerende oplyse til Ekstra Bladet, at en mandlig og en kvindelig fængselsbetjent var på stedet, og at en af dem blev slået i hovedet med en kaffekande med kogende vand. Der var ikke låg på kanden og begge fik kogende vand på sig. En tredje fængselsbetjent kom herefter til og blev også ramt.

- Det er meget groft, siger Bo Yde Sørensen.

Fængselsforbundet, der blandt andet repræsenterer fængselsbetjentene, har gentagne gange råbt op om, at et stigende antal fængselsbetjente bliver overfaldet af de indsatte.

De seneste år er vold og trusler mod fængselsbetjente mere end fordoblet, viser tal fra forbundets hjemmeside.