Fængselsbetjent udsat for voldsomt overfald

Fængselsforbundet kalder overfaldet for 'en rigtig trist affære'

En fængselsbetjent i Vestre Fængsel blev torsdag formiddag udsat for et voldsomt overfald, da han var på arbejde.

Det bekræfter formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at der har været et grim overfald. Det var en rigtig trist affære, og det var voldsomt, men jeg vil ikke gå nærmere ind i detaljerne, siger formanden.

Vestre Fængsel er placeret i København og er med 596 pladser Danmarks største arresthus.

Vold og trusler mod fængselsbetjente stiger

Bo Yde Sørensen ønsker ikke at kommentere, hvordan overfaldet fandt sted, eller hvor mange der var involveret, men bekræfter, at det var en indsat, der overfaldt fængselsbetjenten.

- Efter omstændighederne har han det godt, mere vil jeg ikke sige, lyder det fra Bo Yde Sørensen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Politi.

Fængselsforbundet, der blandt andet repræsenterer fængselsbetjentene, har gentagne gange råbt op om, at et stigende antal fængselsbetjente bliver overfaldet af de indsatte.

De seneste år er vold og trusler mod fængselsbetjente mere end fordoblet, viser tal fra forbundets hjemmeside.