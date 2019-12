Fængselschef fritaget fra tjeneste

Storstrøms Fængsel er uden institutionschef, efter at han i dag er midlertidigt frataget tjeneste som følge af en revisionsundersøgelse

Institutionschef Michael Fønss Gjørup fra Storstrøms Fængsel er blevet midlertidigt fritaget for tjeneste.

Det sker på baggrund af en undersøgelse af Kriminalforsorgens indkøbspraksis og eventuelle personlige relationer mellem medarbejderne.

Sådan skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse fredag.

Kriminalforsorgen bad i foråret revisionsfirmaet BDOom at undersøge Kriminalforsorgens indkøbspraksis samt mulige personlige relationer mellem medarbejdere i Kriminalforsorgen og en konkret leverandør.

Undersøgelsen er ikke færdig, men de foreløbige undersøgelser har rejst tvivl om mulige uregelmæssigheder.

- I den forbindelse er det i går besluttet at fritage institutionschefen for Storstrøm Fængsel for tjeneste, mens politiets og kriminalforsorgens undersøgelser af sagen pågår, skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse fredag.

Opdateres ...