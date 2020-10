Fængselsformand: Kan gå i timer uden opsyn

Antallet af fængselsbetjente på Herstedvester er faldet med en tredjedel på tyve år. Det viser tal, som Fængselsforbundet netop har offentliggjort.

Og forbundsformand Bo Yde Sørensen er ikke i tvivl om, at bemandingssituationen har en betydning i flugtsager som livstidsfangen Peter Madsens.

Antallet af fængselsbetjente på Herstedvester er skåret ned med 32 procent siden 2000. I 2000 var der 185 fængselsbetjente. I 2010 var der 166 fængselsbetjente. Og i 2020 er der 126 fængselsbetjente. Kilde: Fængselsforbundet Vis mere Luk

Han stak netop af fra Herstedvester Fængsel i tirsdags ved hjælp af det, der viste sig at være en attrappistol og et falsk bombebælte. Men udviklingen i Herstedvester svarer til situationen i resten af Kriminalforsorgen.

- Der er ikke tid til at snakke med de indsatte og holde øje med dem. Derfor går de indsatte i timer, hvor ingen har opsyn med dem og kan lave alle mulige spidsfindige narrestreger, siger Bo Yde Sørensen og bekræfter, at det reelt ikke er muligt at holde øje med de indsatte eksempelvis på værkstedet - som muligvis kan være der, hvor Peter Madsen fremstillede remedier til sin flugt.

- Vi har ikke mandskabet til det. Værkmestrene, der er den uniformerede gruppe, der har stået for den del, er der stort ikke længere. De er sparet væk, siger han.

Det kan derfor have været muligt for Peter Madsen at lave sine remedier i fængslet uden at blive opdaget - hvis det er sådan, det er foregået.

- Ellers skulle man fra Kriminalforsorgens side lave en beslutning om, at man skulle kigge på Peter Madsen hele dagen. Men så kan vi ikke kigge på Olsen, Hansen og Poulsen i den periode. Så det er ikke så nemt, siger Bo Yde Sørensen.

Han erkender, at det er ligegyldigt, om der er 200 eller 100 fængselsbetjente på Herstedvester, når Peter Madsen først har taget et gidsel.

- Men optakten, inden han tog et gidsel, kunne vi måske have forhindret. Vi kan i hvert fald begrænse antallet af den slags episoder, hvis vi har personale ude i frontlinjen, der kan være sammen med de indsatte, holde øje med dem, snakke med dem og få et tillidsforhold. Så kan det også være, at hr. Olsen kommer og fortæller, at der foregår noget nede ved Peter Madsen, siger han og fortsætter:

- Jeg ved godt, at det kan lyde som noget pladder. Hvorfor skal vi sætte os ned og snakke med nogen, der har gjort sådan noget? Men det skal vi præcis for at undgå en situation som den i tirsdags. Når vi har tid til at snakke med de indsatte, får vi en ide om, hvad der foregår. Er han sur over noget, er han aggressiv, har han planer om noget?

Bo Yde Sørensen bliver utroligt træt af at høre det, han kalder ministerens automatpilot og krav om en redegørelse som reaktion på flugten, der sluttede efter fem minutter i friheden.

- Når ministeren siger, at vi må se på sikkerheden, bygge nogle højere ringmure og noget mere pigtråd , så er det fint nok. Man skal bare ikke tro, at det gør nogen forskel i forhold til, om Peter Madsen kommer ud, når han har taget et gidsel, siger Bo Yde Sørensen og tilføjer:

- Når han har taget et gidsel, og der er fare for liv og førlighed, så trykker vi på knappen og åbner porten. og så er det ligegyldigt, hvor høj muren er. Jeg har svært ved at se, hvad den redegørelse skal belyse ud over at finde en syndebuk.