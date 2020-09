Fængselsstraf: Dræbte værnepligtig og stak af

En 72-årig mand er blevet idømt tre måneders ubetinget fængsel, efter at han i oktober sidste år påkørte en 22-årig værnepligtig i et fodgængerfelt ved Flyvestation Karup i Midtjylland.

Det oplyser TVmidtvest.dk.

Den 72-årige mister også kørekortet i halvandet år og skal betale en bøde på 3.000 kroner.

Det er Retten i Viborg, der torsdag har behandlet sagen.

Værnepligtig dræbt af flugtbilist

Den 22-årige mand blev dræbt på stedet.

Føreren af bilen flygtede efterfølgende fra stedet.

Troede det var et rådyr

Pensionisten har forklaret til politiet, at han troede, at han havde påkørt et rådyr. Først senere så han på Tekst-TV, at der var sket en ulykke det pågældende sted. Alligevel undlod manden at henvende sig til politiet.

Kolleger på Flyvestation Karup ilede til ulykkesstedet og forsøgte at genoplive deres kammerat. Men der var ikke noget at gøre.

Politiets efterforskning førte senere til anholdelsen af den 72-årige.

Den dømte mand har bedt om betænkningstid, så han kan finde ud af, om han vil anke dommen.

