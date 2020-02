Fængselsstraf til Britta Nielsens svigersøn

Politiet fandt for over 700.000 kr. hæler-varer hos Britta Nielsens svigersøn. Mandag blev han idømt en fængselsstraf

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada erkender, at han har været i besiddelse af hælervarer til en værdi af 700.000 kroner.

Det oplyste han mandag eftermiddag i Retten i Glostrup ved en ganske kort retssag.

Han bliver idømt otte måneders fængsel. Heraf gøres to måneder ubetinget, mens de resterende seks måneders fængsel er betingede.

Foruden fængselsstraffen idømmes Kian Omid Mirzada 120 timers samfundstjeneste, og han skal betale sagens omkostninger, mens hæler-varerne konfiskeres.

Nima Nabipour udbad sig på sin klients vegne betænkningstid.

På forhånd havde anklagemyndigheden krævet Kian Omid Mirzada idømt en ubetinget fængselsstraf på seks måneders fængsel, mens Kian Mirzadas forsvarsadvokat, Nima Nabipour, argumenterede for, at dommen skulle gøres betinget.

Tyvekosterne væltede frem

Politiet slog til mod Kian Omid Mirzada 21. marts 2018. Det var, omkring et halvt år før Britta Nielsen blev afsløret i million-svindel mod Socialstyrelsen og flygtede til Sydafrika.

Her fandt betjentene et lagerrum hos Shurgaard og to containere, der var fyldt med stjålne byggematerialer og værktøj for mindst 700.000 kr.

Alle steder dukkede der formodede tyvekoster op. Det var for eksempel en masse el-værktøj, 132 ruller tagpap, vinduer, brændeovne, varmepumper, døre og dørkarme, 60 kasser med gulvlaminat, vvs-artikler, 112 kasser med klinker og 102 poser med spartelmasse.

De fleste byggematerialer er umulige at spore, da det er standardvarer fra byggemarkeder, men det er lykkes politiet at finde ejeren til 390 spande maling fra Beckers, som er udleveret til ejeren.

Retsmødebegæringen i sagen remser flere hundrede tyvekoster op, og politiet har opgjort den samlede værdi til ’ikke under 700.000 kr.’.

Politiet fandt også to kostbare Svanestole fra Fritz Hansen, hvor serienumrene var fjernet, og på Kian Mirzadas bopæl en stjålet iMac-computer.

Britta Nielsens familie i frit fald

Dermed fortsætter nedturen for Britta Nielsen-familien.

I morgen tirsdag falder der dom i straffesagen mod familiens overhoved, der siden november 2018 har siddet fængslet for omfattende bedrageri mod Socialstyrelsen.

Forrige uge blev anklageskriftet mod Britta Nielsens børn offentliggjort.

Heraf fremgår det, at børnene ifølge anklagemyndighedens opfattelse samlet har modtaget mere end 50 millioner kroner fra deres mors omfattende bedrageri.

Britta Nielsens ældste datter og Kian Omid Mirzadas partner, Karina Jamilla Hayat, 35, er tiltalt for hæleri for 3,5 millioner kroner.

Britta Nielsens anden datter, Nadia Samina Hayat, 32, er tiltalt for hæleri for 37 millioner kroner og hendes søn, Jimmy Jamil Hayat, 39, er tiltalt for hæleri for 10,6 millioner kr.

Desuden er sønnen tiltalt for besiddelse af bunkevis af børnepornografisk materiale.

Her ses Kian Mirzada under en ferie i Sydafrika, der ifølge Britta Nielsens døtre var betalt af deres mor. Privatfoto

Indblandet i Britta-sagen

I forvejen er svigersønnen Kian Omid Mirzada sigtet for hæleri i relation til Britta Nielsens svindel, fordi Bagmandspolitiet har mistanke om, at han har gemt værdier efter aftale med svigermor.

Der er endnu ikke offentliggjort et anklageskrift i forbindelse med Kian Mirzandas hæleri-sag, men under retssagen mod Britta Nielsen kom det i november frem, at hun har overført 380.300 kr. til svigersønnen.

Det er ikke første gang, Kian Omid Mirzada er på kant med straffeloven. Læs mere om hans brutale fortid her.