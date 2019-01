Fængselsstraf til tidligere PET-chef

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Københavns Byret har netop afsagt dom over den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jakob Scharf.

Straffen lyder på fire måneders fængsel. Derudover skal Scharf tilbagebetale 397.625 kroner. Endelig skal han betale for sagens omkostninger.

Scharf er ikke selv til stede under afsigelsen.

Dommens præmisser fylder mere end 50 sider, hvorfor dommeren i dag kun gennemgår de overordnede linjer.

Retten vurderer, at Scharf med sin medvirken i bogen 'Syv år for PET' har brudt sin tavshedspligt og vanskeliggjort tjenestens fremtidige arbejde.

Desuden vurderer byretten, at Scharf med bogen har skaffet sig uretmæssig økonomisk vinding.

Scharfs advokat, Lars Kjeldsen, oplyser, at Scharf udbeder sig betænkningstid i forhold til eventuel anke til landsretten.

Dommen var oprindeligt planlagt til at falde 28. november, men sagen er trukket ud.

Anklagerne har krævet en ubetinget fængselsstraf på mellem seks og ni måneder, fordi Scharf i bogen 'Syv år for PET' skal have brudt sin tavshedspligt 28 gange.

PET's nuværende chef, Finn Borch Andersen, har under retssagen oplyst, at det har kostet ham et 'betydeligt antal arbejdstimer' at sikre, at forholdet til samarbejdspartnere ikke led skade på baggrund af bogen 'Syv år for PET'.

Det kom frem under Borch Andersens vidneforklaring.

- Efter min vurdering giver bogen et samlet indblik i tjenestens kapaciteter, oplysninger og arbejdsmetoder under Jakob Scharf. Det er meget beklageligt i min optik, siger Finn Borch Andersen.

Scharf har forlangt frifindelse, og hans forsvarer, Lars Kjeldsen, pointerede under sin procedure, at der ikke er fremlagt beviser mod hans klient under sagen.

- Der er ikke fremlagt ét eneste dokument i sagen, der er fortroligt, lød det blandt andet fra advokaten, som sagde, at Scharf ikke er nogen whistleblower på linje med den såkaldte Deep Throat fra Watergate-sagen.