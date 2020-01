Fængsler 25-årig i voldtægtssag: Kvinde sagde stop mange gange

Københavnsk mand sigtet og varetægtsfængslet for voldtægt af kvinde under date i hendes bolig

En 25-årig voldtægtssigtet mand blev i går ved et grundlovsforhør i Retten i Glostrup varetægtsfængslet i 16 dage på en bestyrket mistanke om at have voldtaget en et år yngre kvinde under en date hos hende i Vallensbæk vest for København.

Det oplyser Morten Frederiksen, anklager i Københavns Vestegns Politi.

- Manden nægter sig skyldig. Han fortalte, at han ikke hørte kvinden sige stop, mens kvinden har forklaret, at hun sagde stop. Men de er enige om, at de havde samleje, siger Morten Frederiksen.

Sex lå ikke i kortene

Politiets anklager oplyser, at manden og kvinden kendte hinanden i forvejen. Han mødte efter aftale op hos hende torsdag aften, og de talte sammen indtil ud på natten.

- Det lå ikke i kortene i første omgang, at der skulle være noget seksuelt mellem dem. Men det udviklede sig, og de var enige om, at de ville have sex sammen. På et tidspunkt havde hun så ikke lyst længere. Hun har forklaret, at hun sagde stop, men han fortsatte, forklarer Morten Frederiksen.

Den 24-årige kvinde har ifølge anklageren forklaret, at hun sagde stop mange gange.

Hash var uden betydning

Morten Frederiksen oplyser, at manden og kvinden havde begge havde røget hash. Men det havde angiveligt ingen betydning for, hvad der skete.

- Det er ikke sådan, at de var vinde og skæve, og at den ene ikke var klar over, hvad der foregik, siger anklagere, som oplyser, at den sigtede ikke tidligere har været i konflikt med straffeloven.

Kvinden har ikke på andre måder været udsat for vold i forbindelse med, hvad hun opfatter som mandens seksuelle overgreb mod hende.