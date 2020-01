Fængsler 37-årig for knivoverfald

En voldssigtet 37-årig mand er over middag i Retten i Helsingør blevet varetægtsfængslet på en bestyrket mistanke om at have stukket med kniv under et dramatisk overfald fredag formiddag i den nordsjællandske kystby.

Det oplyser Mie Kjær Genet, anklager i Nordsjællands Politi.

- Han blev varetægtsfængslet i 13 dage, fortæller anklageren, som oplyser, at manden nægter sig skyldig.

Meget mere om baggrunden for voldssagen kan hun ikke fortælle, da grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.

Tre ofre for overfald

Det overfald, som manden er sigtet i, udspillede sig ved en rundkørsel omkring Bjarkesvej.

Tre mænd blev bagefter indlagt med læsioner efter slag og - for to af ofrenes vedkommende - overfladiske snitsår efter knivstik.

Ingen af de kvæstede var umiddelbart i livsfare.

Redningsfolk og politibetjente var talstærkt til stede efter knivstikkeriet i Helsingør fredag formiddag. Foto: Ekstra Bladet

Efter overfaldet så vidner to mænd blevet løbe fra stedet. Men en af de mistænkte er stadigvæk efterlyst af Nordsjællands Politi.

Ballade omkring kiosk

Den nu fængslede, 37-årige mand vendte tilbage og meldte sig til politiet på eget initiativ. Politiet oplyser, at han bor i Snekkersten i Nordsjælland.

Overfaldet udviklede sig ifølge Helsingør Dagblad, da to mænd dukkede op i en kiosk på Bjarkesvej. Her blev de forurettede angiveligt angrebet med baseball-bats og knive.

Kort efter vrimlede det med politifolk i området. Øjenvidner bemærkede, at en helikopter også var fløjet i stilling, men den forsvandt hurtigt igen.