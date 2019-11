Fængslet bande-boss var indlagt: Sygeplejersker fik pistoler i nakken

Kammerat holdt sygeplejersker som gidsler og fik adgang til psykiatrisk sygehus før den fængslede NNV-leder Hemin Dilshad Salehs dramatiske flugt under påskud af at ville aflevere en kage

Den kammerat, som tirsdag kort før klokken 17 hjalp den fængslede bande-leder Hemin Dilshad Saleh med at flygte fra den lukkede, psykiatriske sikkerhedsafdeling på Slagelse Sygehus, udnyttede en kage-æske med to pistoler i til at skaffe sig adgang og derefter sætte den dramatiske flugt i værk.

Det bekræfter Helle Brink, fællestillidsmand for sygeplejerskerne på Psykiatrik Vest, overfor Ekstra Bladet. Hun har talt med de to kvindelige sygeplejersker, som blev truet med pistolerne.

- De er stærkt chokerede. Vi er jo ikke fangevogtere og betjente. Vi er ikke vant til at stå i den slags situationer, siger Helle Brink, som understreger, at Hemin Dilshad Saleh havde fri adgang til at føre telefon-samtaler og modtage besøg.

En frygtelig oplevelse

Helle Brink fortæller, at kammeraten blev lukket ind i receptionen omkring klokken 16.40. Han var derefter sammen med Henim Dilshad Saleh i et besøgsrum og havde skænket kaffe, da de to mænd åbnede æsken og hævede pistolerne.

Politiets særlige indsatsstyrke blev også kørt i stilling omkring de psykiatriske afsnit under Slagelse Sygehus i timerne efter fangeflugten. Foto: Per Rasmussen

- Den ene af mændene skød ned i gulvet, og de holdt hver deres pistol ind mod nakken af sygeplejerskerne, mens de råbte, at de ville blive skudt, hvis de slog alarm. Det var en frygtelig oplevelse, siger Helle Brink, som vurderer, at der må have været tale om 'løst krudt', da der ikke var huller i rummets gulv.

Kort efter lykkedes det de to mænd at flygte, hvorefter der blev slået alarm til Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

Politichef: Afstumpet handling

Kim Kliver, politiinspektør i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, ønsker ikke at kommentere oplysningerne.

- Vi har fokus på at finde ud af, hvor de efterlyste personer befinder sig, så de kan blive stillet til ansvar for den her afstumpede, kriminelle handling, siger politiinspektøren.

Kim Kliver ønsker heller ikke at forholde sig til Ekstra Bladets oplysninger om, at Hemin Dilshad Saleh har opholdt sig på sikringsanstalten i en uge, og at han ifølge uafhængige kilder skulle være indlagt som følge af et psykisk sammenbrud:

- Nej, det kan jeg ikke kommentere af hensyn til sagens efterforskning, siger Kim Kliver, der heller ikke ønsker at videregive oplysninger om, hvor mange befriere der var tale om.

Kim Kliver bekræfter dog, at personalet blev truet i forbindelse med fangeflugten, og at der blev affyret skud.

Det lykkedes den nu efterlyste Hemin Dilshad Saleh og hans befriere at flygten efter at have truet akutafdelings personale. Politiet udsendte hurtigt derefter en landsdækkende efterlysning. Foto: Per Rasmussen

Politiets råd: Kontakt ham ikke

Den sort-hårede, kortklippede Hemin Dilshad Saleh beskrives som 1,83 meter høj og almindelig til kraftig af kropsbygning. Han har brunlig hud og bærer formentlig fuldskæg.

Folk som har oplysninger om den flugtede arrestant og hans opholdssted, skal straks kontakte politiet på telefon 114 og under ingen omstændigheder tage kontakt til ham selv.

Han var sigtet og varetægtsfængslet i forbindelse med en straffesag. Den tager udgangspunkt i NNV-medlemmernes konflikt med den rivaliserende gruppe Brothas.

Ingen ramt af skud

Politifolk i uniformer og fra den særlige indsatsgruppe var i flere timer efter befrielsesaktionen talstærkt til stede ved den psykiatriske afdeling. Først omkring klokken to natten til onsdag morgen trak styrken sig tilbage.

Hospitalets sikringsafdeling tager sig af nogle af de mest behandlingskrævende psykisk syge patienter i Danmark - herunder personer, som i forbindelse med straffesager er dømt til behandling.

De psykiatriske afsnit er placeret tæt på Vestmotorvejen i et område ved siden af resten af Slagelse Sygehus.

