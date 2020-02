Fængslet bilhandler fik stjålet diamantring til 250.000 kroner

Fra en fængselscelle i Kolding Arrest kan den 44-årige luksusbilforhandler K.F. følge den stribe af konkurser, han på kort tid er blevet involveret i.

28. januar blev han varetægtsfængslet, efter politiet fandt en pistol og ammunition på hans bopæl.

Selv nægter han sig skyldig og kærede derfor byrettens kendelse om 12 dages varetægtsfængsling til landsretten, hvor han efterfølgende fik fire uger bag tremmer.

Siden K.F. blev fængslet, har Skat ransaget parrets bopæl, hvor de blandt andet tog fire Arne Jacobsens Ægget-stole. Det forklarede hans hustru i sidste uge i skifteretten.

Ifølge hende er det dog ikke kun Skat, der har været på besøg. Fem gange har parret haft indbrud, og tyvene slap væk med en diamantring til 250.000 kroner, som K.F. havde foræret hende. Det fremgår af retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

På kort tid er flere af bilforhandlerens selskaber gået nedenom og hjem, og han er selv gået personlig konkurs. Det samme er tilfældet for hans hustru. Gælden til kreditorerne ligger på mindst 50 millioner kroner, og ifølge Søren Christensen Volder fra Bech-Bruun, der er kurator på de fleste af konkursboerne, er der mistanke om massiv svindel i millionklassen. Det fortalte han i skifteretten i Esbjerg 13. februar, da hustruen til K.F var taget under personlig konkursbehandling.

Hvidvask

Hustruen har forklaret, at hun på nuværende tidspunkt ikke har nogen indtægter, og hendes konti er indefrosne, da hun ikke har redegjort for nogle transaktioner vedrørende hvidvask.

Hun nægtede i retten kendskab til en heste-virksomhed, der i december blev overdraget til parrets 21-årige datter – til en købesum på nul kroner.

Det var den konkursramte luksusbilforhandler, der udlånte den potente sportsvogn, som udbrændte i sidste måned. Foto: Øxenholt Foto

I sidste måned kom det frem, at det var K.F., der udlejede den hvide McLaren-sportsvogn, som udbrændte efter en trafikulykke i Odense-bydelen Vollsmose. En 29-årig mand sad bag rettet, og forholdet undersøges nu af politiet.

På sociale medier forklarede K.F. efterfølgende, at det var en god samarbejdspartner, der fik lov at leje McLaren-sportsvognen for en dag.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra hustruen.