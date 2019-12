Fængslet dreng på 15 er meget ældre

En 15-årig marokkansk dreng blev i oktober varetægtsfængslet i København sigtet for grov vold mod en mand på Københavns Hovedbanegård og på grund af hans unge alder skete fængslingen på en ungdomsinstitution. Nu har politiet imidlertid fundet ud af, at den arabisk-talende ’dreng’ er meget ældre, end han selv siger.

Derfor blev han juleaften igen fremstillet i Københavns dommervagt, hvor dommeren på anklager Anders Larssons anmodning flyttede ’drengen’ fra institutionen til et almindeligt fængsel.

I dommervagten dokumenterede anklageren lægelige undersøgelser fra Retsmedicinsk Institut, der viser, at han ’mest sandsynligt’ er 18-20 år.

Hans tænders udvikling er blevet undersøgt af en retsodontolog, og der er taget røngten-billeder af hans venstre hånd og håndled, der viser knoglernes alder.

Hans ’modning’ af tænderne peger på, at han er 20 år, mens røngten-billederne af knoglerne peger på 18 år.

Er asylansøger

Marokkaneren er asylansøger og forklarede dengang, han blev fængslet for vold, at han var kommet til Danmark fem dage tidligere. Han har ikke kunnet fremskaffe en fødselsattest eller anden dokumentation for sin alder, men siger, at han ved fra sin bror, at han er født 30. december 2003.

I dommervagten holdt marokkaneren fast i, at han kun er 15. ’I kan ikke registrere, at jeg er 18 år, når I ikke er sikre,’ sagde han gennem sin arabiske tolk.

Men dommeren lagde lægeerklæringerne til grund - og fysisk fremtrådte ’drengen’ i dommervagten da også en del ældre end de 15 år.

Han skal for Københavns Byret 2. januar tiltalt i voldssagen sammen med to andre unge, den ene asylansøger fra Libyen. Ifølge tiltalen slog og sparkede de en mand på perron 9 på hovedbanegården. Overfaldet skete kort efter midnat 28. oktober. De tiltalte nægter sig skyldige. De havde mødt hinanden i Sandholmlejren og fået en del at drikke.