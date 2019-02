Fængslet efter dødsulykke: Var efterlyst af politiet

Den 23-årige mand, der lørdag formiddag blev fængslet i fire uger efter en voldsom trafikulykke på Sorøvej nord for Slagelse, som fredag kostede en 59-årig mand livet, var i forvejen efterlyst af politiet.

Det skyldtes, at han var udeblevet fra Horserød Fængsel, hvor han skulle afsone en dom for spiritus- og- narkokørsel.

Det kom frem under grundlovsforhøret i Retten i Nykøbing Falster, hvor den 23-årige blev fremstillet in absentia, da han selv er indlagt med skader efter ulykken. Han er sigtet for uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, spiritus- og- narkokørsel samt brugstyveri af en Ford S-Max. Han nægter at udtale sig.

Bag sig har den 23-årige en lang række af sager om kørsel i påvirket tilstand, og derfor er han frakendt føreretten frem til 2028. Også et par voldssager har han på cv'et.

Stærkt beruset

Under grundlovsforhøret kom det frem, at flere vidner fredag morgen observerede den 23-årige, som de beskrev som stærkt beruset, på en tankstation. En kvinde har forklaret til politiet, at hun ikke turde tilbageholde ham.

Andre vidner har beskrevet, hvordan den sorte Ford S-Max, der blev stjålet med nøglen i tændingen fra en skole, overhalede dem med hvad de anslog til mellem 100 og 140 kilometer i timer.

Politiets eksperter har endnu ikke fastlagt den præcise hastighed, da Ford'en frontalt ramte den 59-åriges bil.

Genkendt

Da politiet ankom til ulykkesstedet så de en kvinde og en mand, der forsøgte at tilbageholde en aggressiv person. Betjentene fik lagt ham i håndjern og vurderede ham til at være meget påvirket.

I retten kom det frem, at den 59-årige i mange år var ansat i Falck, og blandt redningsmandskabet var flere af hans tidligere kollegaer, der genkendte ham. Hans liv stod ikke til at redde, og det var også de forhenværende kollegaer, som erklærede den 59-årige død på Sorøvej.

Den 23-årige havde to medpassagerer i bilen under ulykken. Den ene blev i går fløjet til Rigshospitalet med alvorlige kvæstelser, og den anden forventes at bliver overflyttet fra Slagelse Sygehus i løbet af lørdagen.