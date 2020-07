Fængslet for drab: Bandemedlem blinkede til kammeraterne

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): En 28-årig mand med somalisk baggrund blinkede til to kammerater, da han blev ført ind i dommervagten onsdag formiddag.

De får ham ikke at se foreløbig, for dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i fire uger efter nogle timers grundlovsforhør.

Den anholdte er sigtet for drab ved at have kørt den bil, som i marts påkørte en 24-årig mand, som siden døde i en lejlighed i Søborg.

Ifølge sigtelsen havde den afdøde talrige brud på bækkenet og indre blødninger, som kostede ham livet.

Af sigtelsen fremgik også, at påkørslen havde baggrund i en konflikt med blandt andet skydevåben, som var egnet til at dræbe den 24-årige, som altså kom af dage på anden vis.

Påkørslen skete på et stisystem på Vestvolden nær Frederikssundsvej 365 i Husum 27. marts 2020 klokken 21.00. Ifølge sigtelsen i mulig forening med andre end den nu anholdte.

Både den afdøde og sigtede har ifølge politiet banderelationer.

LTF og Brothas

Den afdøde var ifølge Ekstra Bladets oplysninger medlem af den forbudte bande Loyal to Familia (LTF), mens den nu anholdte er relateret til den såkaldte Husum-gruppe. Han har tidligere været relateret til Nørrebro-banden Brothas og blev for år tilbage idømt et års fængsel samt betinget udvisning for våbenbesiddelse.

Han nægter sig skyldig, meddelte hans forsvarsadvokat Mads Kramme. Hans to kammerater, som ikke ønskede at identificere sig for Ekstra Bladets udsendte, afviser, at han er bandemedlem.

Efterlyst bandemedlem anholdt under tumult

Mens en gruppe bevæbnede politibetjente holdt øje uden for retsbygningen på Frederiksberg, var flere af deres kolleger til stede inde i retten. Tre betjente i selve retssalen, hvor man forud for retsmødets begyndelse debatterede, hvorvidt der var plads til de to tilhørere, som var mødt op.

Dommeren ville ikke afvise de to unge mænd, som af politiet blev belært om ikke at tale med den sigtede og forholde sig i ro.

- Vi ved godt, hvordan det foregår, svarede den ene bestemt, men venligt, og der var heller ingen ballade, da retsmødets hovedperson kom ind iført mørkt tøj og sort North Face-jakke.

Han bekræftede, at han dagen forinden var blevet anholdt omkring klokken 16.45.

– Det kan godt passe, sagde han, ligesom han ikke afviste selv at have ønsket Mads Kramme som forsvarer.

Advokaten begærede navneforbud over sin klient, mens anklager Andreas Christensen bad dommeren om at lukke dørene af hensyn til efterforskningen af sagen, hvor der kan være en eller flere medgerningsmænd på fri fod.

Ekstra Bladet protesterede mod begge indskrænkninger af åbenhed i retsplejen, men uden held.

Visitationszone

Dommeren var enig med forsvareren i, at man ved offentliggørelse af den sigtedes navn og identifikation af hans identitet risikerede unødvendig krænkelse af ham.

Den 28-årige har siden slutningen af april været eftersøgt i sagen og blev tirsdag eftermiddag anholdt i Husum.

Det gik ikke stille for sig, og flere politibiler måtte tilkaldes.

En anden person har tidligere siddet varetægtsfængslet, da han meldte sig selv og fortalte, at han havde kørt bilen. Han er dog blevet løsladt igen, men er fortsat sigtet.

Drabet på den 24-årige var en af årsagerne til, at Københavns Politi 4. april indførte visitationszoner på Nørrebro, Husum og i et område på Frederiksberg.

