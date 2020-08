Fængslet for drab på rockerlærling

Tre mænd blev fængslet for drab. To af dem in absentia

Den 26-årige mand, der fredag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus for knivdrab på rockerlærlingen Mohammad Al-Zerjawi i Brabrand, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Samtidigt blev to mænd på 21 og 25 år, der også er sigtet for manddrab, varetægtsfængslet in absentia. Det formodes, at de to p.t. befinder sig i udlandet, lyder meldingen fra politiet.

Fra frisør til rockerlærling

Den 42-årige Mohammad Al-Zerjawi blev stukket ihjel på en øde parkeringsplads bag nogle boligblokke i Brabrand. Drabet skete kort før klokken fire 23. juli.

Drabet vakte stor opmærksomhed, ikke mindst fordi det skete blot ni timer efter at den 25-årige rapper Abukar Ali blev skuddræbt ved indgangen til Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. De to drab har dog ifølge politiet intet med hinanden at gøre.

Ifølge politiet har man jagtet fire mistænkte i drabet på Mohammad Al-Zerjawi gennem noget tid. Torsdag meldte den 26-årige sig selv. Tre andre mænd blev fremstillet in absentia. To af dem blev også fængslet ind absentia.

En 24-årig mand, som også blev fremstillet in absentia, blev ikke varetægtsfængslet in absentia, da dommeren ikke fandt det tilstrækkeligt dokumenteret, at han opholder sig uden for Danmarks grænser.



- Dansk Politi har et godt internationalt politisamarbejde, og efter dagens retsmøde vil de mænd, der blev fængslet in absentia, blive international efterlyst, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.



Den 26-årige nægter sig skyldig. Han kærede ikke kendelsen. Forsvarsadvokaterne for den 21-årige og 25-årige mand, der ikke var til stede i retten, tog forbehold for kære.