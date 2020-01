Fængslet for hjemmerøveri: Stak af med smykker og kostbar BMW

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En BMW Alpina, der tidligt søndag morgen kørte galt under en politi-jagt i Vasbygade i København og brød i brand på en Ingo tankstation, var udbyttet fra et hjemmerøveri i Snekkersten mandag 6. januar.

Det kom frem i et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød søndag, hvor den ene af de tre formodede røvere blev varetægtsfængslet frem til 7. februar.

Manden, der er i 20´erne, nægter sig skyldig, men retten fandt, at der var begrundet mistanke mod ham for hjemmerøveriet, og politiet leder nu efter to andre gerningsmænd.

Bilejeren blev gennem cirka tre timer truet af de tre hjemmerøvere til at udlevere smykker og den kostbare BMW Alpina med 500 hestekræfter.

Bilen blev efterlyst af Nordsjællands politi, og kort før klokken 05.51 søndag fik en politipatrulje øje på bilen, hvor der sad mindst to mænd. De forsøgte at køre fra politiet, men føreren var ikke i stand til at styre den hurtige muskelbil.

Den ramte først en lygtepæl og rev elledninger ned, før den ramte en stander på tankstationen og vaskehallen og brød i brand.

To mænd løb fra bilen, men politiet anholdt den ene i området ved Otto Busses Vej, og han blev kørt på hospitalet for at blive lappet sammen. Han var dog ikke mere tilskadekommen, end at han kunne fremstilles i grundlovsforhør i Hillerød søndag klokken 14.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til jagten på de to andre gerningsmænd til hjemmerøveriet.

Muskelbil kørte galt og udbrændte efter røveri i Nordsjælland