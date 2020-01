Fængslet for skud mod betjent

En 36-årig mand fra Færøerne blev tirsdag fremstillet for en dommer i Københavns Byret, sigtet for forsøg på manddrab og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod embedsmand i funktion ved at skyde en politimand i hovedet med et haglgevær 9. december 2019 på Færøerne.

Dengang blev han fremstillet in absentia i byretten på Færøerne og varetægtsfængslet, eftersom han da var blevet fløjet til Rigshospitalet i København og opereret på grund af to skud i brystkassen og et skud i overlåret affyret af det færøske politi.

Havde haglgevær

I december blev politiet kaldt ud til en adresse på Færøerne, hvor en mand truede med at begå selvmord med et haglgevær.

Politiet kom talstærkt til stedet med en forhandler, ligesom pårørende blev kaldt til stedet i et forsøg på at tale den 36-årige til ro.

Et vidne har forklaret, at man kunne se den sigtede have en gasmaske på, mens han viste i et vindue, at han var i besiddelse af to lange skydevåben – et i hver hånd.

Da den 36-årige ikke ville kommunikere med politiet, gjorde et indtrængningshold på seks betjente sig klar til at trænge ind i boligen iført hjelm og visir.

Blev skudt i ansigtet

Manden affyrede ifølge sigtelsen tre skud mod betjentene, og det tredje og sidste skud ramte. Betjenten var blevet ramt i ansigtet og på hjelmen af haglene.

Det førte til, at politiet måtte åbne ild mod manden, som stadig befandt sig inde i huset på adressen, og politiet skød den 36-årige to gange i brystet, ligesom et skud ramte venstre overlår.

På grund af det færøske politis rolle i sagen behandles den med assistance fra Københavns Politi samt Rigspolitiet.

Manden har været indlagt på Rigshospitalet frem til tirsdag, hvor lægerne gav grønt lys for, at han blev fremstillet for en dommer. Hans forsvarer sagde, at anholdte nægtede sig skyldig og ikke ville svare på spørgsmål, da han ikke husker noget. Han blev fængslet i 27 dage i surrogat.