Fængslet for trusler om skoleskyderi: Politiet opgiver efterforskning

Politiet tog ingen chancer, da de 16. april rykkede ud til et boligområde i Ishøj syd for København. Ordensmagten lagde en jernring om den betongrå bebyggelse og havde ifølge øjenvidner finskytter placeret strategiske steder.

Anledningen var en anmeldelse om frygt for et forestående skoleskyderi rettet mod uddannelsescentret NEXT.

Den mistænkte var intetanende om postyret, da han på et tidspunkt under politiaktionen forlod sin lejlighed og trådte ud fra opgangen med sin mobil for det ene øre.

Den 22-årige fik ifølge tilstedeværende øje på politiet, men fortsatte sin telefonsamtale. To betjente eftersatte manden, bad ham række armene i vejret og fik ham lagt ned, inden de tog mobilen fra ham.

Den 22-årige, som dengang gik i 3.g på NEXT, blev lagt i håndjern.

En ung fyr, der overværede anholdelsen, råbte ’god tur’.

’Tak skal I have,’ lød svaret.

Da han senere blev fremstillet i grundlovsforhør, lød sigtelserne i sagen alvorlige.

Dels var han sigtet for fra en facebook-profil under pseudonymet 'Jens Hansen' at have fremsendt en tegning af et dødningehoved via Messenger til skolens rektor.

Sigtet for trusler

Han var ligeledes sigtet for fra samme falske profil offentligt at have fremsat trusler på facebook ved at have lagt et billede af en navngiven lærer samt have skrevet, at ’det er nogle fucking perkere og de skal dø.’

Han blev desuden sigtet for at have truet med, at han ville tage hjem og hente nogle våben og at skolen skulle forberede sig på et skoleskyderi. Dette blev understøttet af, at han på sin egen facebookprofil ved 14-tiden havde skrevet ’stilheden før stormen.’

13 dage efter anholdelsen blev den 22-årige løsladt. Siden er sagen opgivet, fordi der ikke er fundet begrundet hold i mistankerne i sagens langt alvorligste del, punktet om skoleskyderi-truslerne.

- Det er korrekt, at vi har opgivet sigtelsen. Ellers har jeg ingen yderligere kommentarer, siger anklager ved Vestegnens Politi Natalja Fryd Lindberg.

Politiet viste deres tilstedeværelse på gymnasiet i forbindelse med sagen om truslerne. Video: Kenneth Meyer



Spørger man den 22-åriges forsvarer Rasmus Paludan, var grundlaget for sigtelserne baseret på anden- eller tredjehåndsoplysninger.

– Der står i sagens akter, som min klient har læst og gerne må referere fra, at ingen specifikke personer har hørt en sådan trussel. Derimod står der, at nogle har hørt fra andre, hvordan andre unavngivne har hørt det, siger Rasmus Paludan.

Udsat for sladder

Ekstra Bladet har mødt den 22-årige mand. Ved retsmødet fik han nedlagt navneforbud. Af hensyn til sagens karakter ønsker han fortsat at være anonym.

Manden nægter sig skyldig og mener sig udsat for ’ondsindet sladder’.

– Det har været en chokerende oplevelse. Ganske enkelt forfærdeligt først at blive anholdt af aktionsstyrken og derefter blive varetægtsfængslet, fortæller den 22-årige.

Siden er den 22-årige blevet smidt ud af skolen med beskyldninger om racisme. I forbindelse med fængslingen er han også blevet fyret fra to fritidsjobs.

Afviser racismebeskyldninger

Den aktuelle sag, der førte til sigtelsen om skoleskyderi-truslerne, begyndte tidligere i år, hvor den 22-årige sendte en mail til et medlem af partiet Nye Borgerlige, der blandt andet profilerer sig som islamkritisk.

Partimedlemmet lavede et opslag på facebook, der inkluderede den 22-åriges egne oplysninger. Dette opslag delte den 22-årige så på sin facebookside.

Den omtalte politikers opslag blev også citeret rundt om på forskellige blogs. På en af de blogs føjedes der et billede til af tilfældige elever fra Sydkystens Gymnasium.

Også dette indlæg delte den 22-årige på sin facebook. Ved delingen af blogopslaget fulgte også billedet med, så det var synligt på den 22-åriges facebook-profil.

Sagen endte med, at den 22-årige blev kaldt til møde hos skolens ledelse. Mødet endte med, at den 22-årige blev bortvist. Dette møde fandt sted samme dag, hvor han siden blev anholdt og sigtet for trusler om skoleskyderi.

Skolens rektor, Lene Gammelgaard Müller, Daniel Blum eller Next’s direktør, Ole Heinager, afviser at kommentere sagen, da det er en personsag.

Politiet: Vi overdrev ikke aktion og anholdelse

Hos Vestegnens Politi mener man ikke, at man overdrev da man den pågældende dag i april rykkede ud med fuld styrke og voldsom bevæbning:

- Vi mener, at have at reageret som vi skal og bør handle i situationer, hvor vi får oplysninger om, at en elev i forbindelse med en bortvisning skal have udtalt, at han vil tage hjem og hente nogle våben og at skolen skulle forberede sig et skoleskyderi eller lignende.

- Særligt sammenholdt med, at den pågældende halvanden time efter bortvisningen på facebook skrev ’stilheden før stormen’ på facebook, lyder det fra Knud Stadsgaard, chefpolitiinspektør, Vestegnens Politi.