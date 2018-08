Fængslet for våben og stoffer: Blev anmeldt af kæresten

Politiet fandt to oversavede jagtgeværer og amfetamin hos mand fra Værløse

Uoverensstemmelser med kæresten endte fredag med at en mand fra Værløse blev anholdt på sin bopæl.

Lørdag blev han fængslet i et grundlovsforhør for våbenbesiddelse samt besiddelse af amfetamin med henblik på overdragelse. Det oplyser anklager Christina Schønsted til Ekstra Bladet.

- Der havde været nogle uoverensstemmelser mellem ham og kæresten, og det førte så til, at hun kontaktede politiet, som tog op på mandens bopæl og ransagede stedet.

- Her fandt man to oversavede jagtgeværer og cirka 440 gram amfetamin, oplyser anklageren.

Manden, der er i 40'erne, erkendte ved grundlovsforhøret, at det var hans våben og amfetamin, men han nægter, at hensigten var at overdrage stofferne til andre.

Hvorfor han lå inde med to oversavede jagtgeværer, ønskede han ikke at sige noget om.

I første omgang skal den sigtede sidde fængslet frem til 20. september. Han er tidligere straffet for lignende kriminalitet.