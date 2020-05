Fængslet for voldtægt: Mødte offer på sugardating

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 29-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i en voldtægtssag, hvor offeret er 17 år.

Manden nægter sig skyldig.

Efter sigtelsen blev læst op, trak manden og sin forsvarer ind i et andet lokale for at drøfte sigtelsen.

Døren nåede knap nok at lukke i, før man hørte høj gråd fra lokalet, og forsvarer kom retur for at hente papir til manden, som tydeligt var berørt af situtationen.

Ifølge sigtelsen udspandt sexkrænkelsen sig på en grusparkeringsplads ved Skudehavnsvej på Københavns Nordhavn i tidsrummet mellem kl. 23 og kl. 23.30 torsdag aften.

I den forbindelse er manden sigtet for ved vold eller trusler at have tvunget sig til sex med pigen, selvom hun gentagne gange bad ham stoppe. Ifølge sigtelsen rev han hende i håret og låste bildøren, hvorefter han forbrød sig imod offeret.

Ved dagens retsmøde forklarede den 29-årige, at han havde fået kontakt til via en hjemmeside med såkaldt sugardating. Manden forklarede, at han havde tilbudt kvinden 3000-4000 kr, men at pigen havde krævet 7000 eller 8000 kr.

De aftalte at mødes, og manden hentede derefter pigen i sin bil ved Langelinie, forklarede manden.

Nægter at have overfaldet pige

Han nægtede at have låst døren, men han forklarede, at de drøftede prisen for sex. Ifølge hans forklaring blev de enige om, at kvinden skulle have de 2000 kr, han havde i kontanter, og at han efterfølgende også skulle overføre yderligere 2000 kr. via MobilePay.

Derefter havde de sex i mandens bil.

Efterfølgende kom de op at skændes, forklarede manden, fordi de havde aftalt en halv time, men at selve akten kun havde varet ti minutter. Derfor ville han ikke betale den fulde pris.

Han benægtede også, at kvinden skulle have sagt fra, eller at han havde truet hende.

Ved dagens retsmøde dokumenterede anklageren, at en politipatrulje var blevet sendt Skudehavnsvej i forbindelse med en anmeldelse om voldtægt.

Anmelderen var på vej hjem fra arbejde og havde fundet en grædende kvinde. Hun virkede chokeret og rodede rundt i sin forklaring af, hvad der var sket.

Patrulje mødte offer

Fremme ved Skudehavnsvej mødte patruljen offeret. Hun fortalte, at hun var blevet voldtaget af en mand, hun havde mødt på sugardating-siden.

Han havde låst bildøren, revet hende i håret og forgrebet sig på hende.

En kort efterforskning førte derefter politiet på sporet af den 29-årige, der blev anholdt.

Anklageren dokumenterede ligeledes en telefonisk afhøring, der fandt sted, mens offeret var på Center For Seksuelle Overgreb.

Her forklarede hun, at hun var i København for at mødes med en veninde.

Hun var i pengenød, og derfor oprettede hun sig på sugardating-hjemmesiden, hvor hun fik kontakt med manden, og de aftalte en pris.

Men ved mødet opførte manden sig aggressivt og truende, lød det i kvindens forklaring.

Han ville ikke acceptere et nej, selvom hun tiggede og bad ham om at stoppe, lød det endvidere i hendes forklaring. Hun bad ham flere gange op at stoppe, men samtidig var hun bange for ham, forklarede hun endvidere,

Ved retsmødet slutning blev manden varetægtsfængslet i foreløbigt 13 dage.