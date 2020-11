Fængslet: Havde lager af ombyggede pistoler

40-årig idømt otte års fængsel for at opbevare 12 håndvåben

Der blev i Østre Landsret onsdag uddelt otte års fængsel til den 40-årige Deniz Öcal, for at opbevare ikke mindre end 12 pistoler i en villa i Skævinge.

Dog blev Deniz Öcal sidste år idømt ni års fængsel i Retten i Hillerød for samme forhold, men sagen blev dengang anket af den nu 40-årige dømte, og har altså resulteret i et års nedsættelse af straffen.

Desuden blev Deniz Öcal dømt for at opbevare tilhørende ammunition til de mange pistoler, og for at have overdraget næste en halvt kilo kokain.

Det oplyser statsadvokaten i København om dommen til Ritzau.

Tip førte til pistolfund

Politiet fik i januar 2019 et tip om, at der blev solgt stjålne designermøbler fra villaen i Skævinge, men fik sig sandsynligvis noget af en overraskelse, da de ransagede bopælen.

En anden mand, der nu har fået 10 års fængsel, stak af fra villaen gennem husets bagdør da politiet brød ind. Her smed han i al hast en sportstaske med de mange håndvåben over en hæk og ind til naboen. Han nåede dog ikke langt, da han blev anholdt umiddelbart efter.

Dna fældede gerningsmand

I forbindelse med tekniske undersøgelser af de mange pistoler kunne politiets specialister konstatere, at der var spor af dna fra Deniz Öcal, og det har dermed været en grundlæggende bevisbyrde mod den 40-årige i onsdagens domsafsigelse.

Lageret bestod af gaspistoler, som var blevet ombygget på ukendt vis til at ligne pistoler af mærket Glock 25 og kunne skyde med skarp ammunition.

Sagen har været efterforsket af specialgruppen Særlig Efterforskning Øst, der til dagligt beskæftiger sig med organiseret kriminalitet.