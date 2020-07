Fængslet: Havde planlagt mord i flere år

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Den 70-årige mand, som ifølge politiet på bestialsk vis dræbte en bartender på Christiania i i februar, skal indlægges på en psykiatrisk afdeling.

Her skal han mentalundersøges. Det besluttede dommer Ditte Juhl Nielsen torsdag formiddag under et retsmøde i Københavns Byrets retssal 26.

Ved grundlovsforhøret i februar nægtede den sigtede, som er en herboende spanier, sig skyldig. Hvad han ellers forklarede, fik Ekstra Bladet ikke indsigt i, da der var dørlukning.

Dræbt på Christiania: 'Han var en skide fin fyr'

Anklager Søren Harbo læste dog ved dagens åbne retsmøde op af en del af den sigtedes forklaring fra grundlovsforhøret. Her viser det sig, at den sigtede dengang fortalte, at han i flere år havde planlagt at gøre det af med den 57-årige britiske statsborger, som han var træt af.

Foto: Kenneth Meyer

Adskillige knivstik

Briten Ian Roy Parkin bosatte sig i Danmark i midten af 1980'erne. De sidste mange år på Christiania i København. Her arbejdede manden, som mange blot kaldte Roy, på Woodstock. Han var den skæbnesvangre aften på vej hjem til et område i Fristaden kaldet Blå Karamel, da han med adskillige knivstik blev myrdet. Det skete foran det Blå Hus på Mælkevejen.

Ifølge sigtelsen tildelte spanieren Ian Roy Parkin adskillige knivstik i hoved, hals, nakke og overkrop, 'hvilket medførte, at han umiddelbart efter afgik ved døden som følge af sine kvæstelser'.

Allerede under grundlovsforhøret i februar blev det besluttet, at den sigtede skulle underkastes en mentalundersøgelse. Den skulle foregå ambulant, men det har ifølge anklageren ikke været muligt.

Christiania-drab: Spansktalende mand fængslet

En tolk bistod udover forsvarsadvokaten den sigtede, som på sit modersmål blandt andet spurgte, hvornår sagen skal for retten.

Manden, som har mørkt hår med grå stænk, var iført blå jeans og sneakers, som han ikke havde taget rigtigt på, men blot trådt ned i. Ved retsmødets afslutning traskede han roligt med en betjent mod udgangen for i første omgang at vende tilbage til arresten.

Anklageren oplyste ham forinden, at mentalundersøgelsen typisk tager to måneder, men at det sommetider kan gå hurtigere.

Den sigtede er beskyttet af et navneforbud, og Ekstra Bladet er derfor afskåret fra at beskrive detaljer, der kan identificere ham.