Fængslet: Havde vanvittig høj promille

Politiet havde tidligere i år en mistanke om, at en 54-årig mand var påvirket af spiritus under en voldsom kørsel, hvor manden var kørt galt.

Alkometertesten og en senere blodprøve viste da også, at mandes promille var på hele 3,0.

Den 54-årige mand blev i dag ved Retten i Næstved idømt seks måneders ubetinget fængsel samt ubetinget frakendelse af kørekortet i fem år for særlig hensynsløs kørsel.

- Det er fuldstændig tilfældigt at der kun er tale om et par ødelagte biler. Han har været til fare for andres liv i sådan en grad, at der her er tale om vanvidskørsel. Derfor er straffen også hårdere end hvad man normalt ser i færdselssager, siger Iben Grønbæk, anklager hos Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Kørte alt for tæt

Manden havde 23. juli i år kørt fuldstændig hasarderet på Vestmotorvejen ved Vemmelev, hvor han blandt andet havde foretaget ulovlige overhalinger og kørt alt for tæt på sine med trafikanter.

Hans vanvittige kørsel endte med, at han selv forulykkede i autoværnet, hvor han også ramte en anden bil.

Ved politiets ankomst til stedet, skyndte betjentene sig at tage en alkometertest på manden.

Efter en rum ventetid viste det sig ganske rigtigt, at manden var påvirket. Den 54-årige havde en promille på hele 3,0 som også ligger til grund for straffen på de seks måneders ubetinget fængsel.

Den 54-årige ankede dommen på stedet, da han syntes dommen var for hård.