Fængslet i sag om drabsforsøg i fængsel: Stak mand med knust tallerken

En 21-årig mand er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet i en sag om et drabsforsøg i Storstrøms Fængsel på Nordfalster.

Manden sigtes for at have skåret sit offer i halsen med et stort skår fra en knust tallerken. Det kom frem ved dagens grundlovsforhør, hvor den 21-årige blev fremstillet.

Af sigtelsen fremgår det, at han med omtalte våben gav offeret et fem til syv cm langt sår kun få millimeter fra halspulsåren.

Han nægter sig skyldig.

Manden, der er vietnameser, blev ført ind til grundlovsforhøret flankeret af to betjente og sin advokat.

Han var lille af statur og bar briller. Han var iført en blå dna dragt.

- Overfaldet fandt sted onsdag aften kort før klokken 19, siger politikommissær Steen von Würden fra afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

- Vi kender endnu ikke årsagen til overfaldet, men er i gang med en efterforskning af overfaldet, tilføjer han.

Efter overfaldet blev den 19-årige kørt til behandling på Nykøbing Falster Sygehus. Han er udenfor livsfare og tilbage i Storstrøms Fængsel igen.

Steen von Würden ønsker ikke at oplyse, hvilken dom den 21-årige afsoner i fængslet. Men han tilføjer, at overfaldet ikke betragtes som banderelateret.

- Der er tale om en eller anden form for personligt opgør.

Manden er fængslet foreløbigt frem til 29. oktober.