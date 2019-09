Fængslet Levakovic på flugt: Stak af fra mors dødsleje

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Django Levakovic fra den berygtede sigøjnerklan havde i mandags ifølge Ekstra Bladets oplysninger fået ledsaget udgang fra Ringe Fængsel for at besøge sin mors dødsleje, da han så sit snit til at stikke af fra de fængselsbetjente, der var med til at bevogte ham.

Han var angiveligt så utilfreds med, at han ikke fik lov til at være på hospitalet længe nok, at han tog benene på nakken.

Det skete mandag eftermiddag omkring klokken 17.22 fra Bispebjerg Hospital i København, hvor fængselsbetjentene fik nogle knubs i forbindelse med fangeflugten, men kom ikke alvorligt til skade.

Django Levakovic er stadig på springtur, og Københavns Politi har nu valgt at efterlyse ham med navn og billede.

De oplyser dog kun, at han var på Bispebjerg Hospital i forbindelse med et hospitalsbesøg.

De fortæller, at han forlod stedet på bagsædet af en lys blå Jaguar X-type, der var svensk indregistreret med registreringsnummer UHG 124.

Politiet har offentliggjort dette billede af Django Levakovic.

Django Levacovic sad blandt andet fængslet for røveri, men vurderes ifølge politiet ikke umiddelbart at være farlig.



'Hvis man som borger træffer den 45-årige mand, skal man ikke forsøge at pågribe ham, men bedes i stedet straks kontakte politiet på 1-1-4,' oplyser politiet dog.

Pis og papir

Da Ekstra Bladet fanger Django Levakovics bror Gimi Levakovic, der også er familiens overhoved, på telefonen dagen efter flugten, fordi vi havde fået nys om, at flugtfangen fra Bispebjerg Hospital er identisk med Django Levakovic, er han noget afvisende.

- Hvis han er stukket af, er det hans problem. Det er ikke vores problem. Tak, siger han og lægger røret på. Vi ringer op igen:

- Du må da ikke lægge røret på ...

- Hvorfor skulle jeg ikke lægge røret på? Min mor er død. Og han stikker af, fordi han ikke kunne være i tingene mere. Der er ikke så meget diskussion. Vi har ikke tid til Ekstra Bladet og alt det pis og papir.

- Kan du ikke godt forstå, at jeg bare lige ringer til dig?

- Nej, fordi I har udstillet mig som sigøjnerboss, mafiaboss, gangster. Jeg har fået nok af jer. Farvel med jer.

Ifølge CPR-registret døde Django og Gimi Levakovic' mor, Rubinka Levakovic, netop i mandags, 78 år gammel.

Da vi ringer til Gimi Levakovic et par dage efter og kondolerer med moderens død, siger Gimi Levakovic, at hans bror ikke engang fik lov til at være sammen med moderen i en time.

- Jeg synes, det er pissefrækt. De skulle bare være venlige over for hinanden og sige, 'nu skal du høre, Django, du skal ikke stikke af. Nu får du lov til at være sammen med din familie i en time og så er det det. Vi respekterer din mor', mener Gimi Levakovic og fortæller, at moderens hjerte slog på det tidspunkt, men at lægerne havde sagt, at hun ville dø samme aften.

- Selvom han er udvist, har han ret til det. Når han har ret til at komme ud, har han også ret til at være sammen med familien en time eller to timer.

- Jeg kunne se Django blive ked af det og begyndte at græde. Og så begyndte familien at blive kede af det, fordi han skulle af sted, siger Gimi Levakovic.

Her ses Gimi Levakovic (tv.) med sin bror Django, som nu er på flugt. Privatfoto

Da Ekstra Bladet spørger, om vi må komme ud til ham og snakke om situationen, afviser han dog, medmindre vi betaler ham for det, fordi vi tjener mange penge på historier om ham.

Rubinka Levakovic kom til Danmark sammen med sin mand, Dusi, i 1972, hvor de fik opholdstilladelse. Siden er familien i Danmark vokset til omkring 50, og adskillige familiemedlemmer har markeret sig uheldigt med massiv kriminalitet.

Dømt for hjemmerøveri mod svagelig mand

Django Levakovic har ikke måttet opholde sig i Danmark i flere år. 21. april 2015 smed Højesteret ham ud af Danmark for evigt.

Han blev udvist til Kroatien, da han var færdig med at afsone en dom på fem års fængsel for et hjemmerøveri mod en svagelig 77-årig mand i Kastrup.

Hjemmerøveriet skete i kølvandet på, at ham og hans bror Stefano Levakovic havde stjålet den 77-åriges pung med 2000 kroner og 100 euro uden for en kiosk. Derefter vidste de, hvor han boede.

Begge brødre troppede op på adressen i Kastrup og udgav sig for at være politibetjente. De endevendte mandens hus, skar puder op og væltede bøger ned fra reolen for at stjæle endnu flere penge.

Django Levakovic stak af fra Bispebjerg Hospital, hvor han besøgte sin mor på hendes dødsleje. Privatfoto

Både Københavns Byret og Østre Landsret dømte brødrene for hjemmerøveri og udviste begge for bestandigt. Django Levakovic ankede til Højesteret, der stadfæstede udvisningen, mens Stefano Levakovic opgav sin anke og blev sendt til Kroatien.

Højesteret slog fast, at Django Levakovic skulle udvises, uanset at han er født og opvokset i Danmark og har sin mor og sine søskende her.

I januar i år blev han idømt et års fængsel for fem forhold. Et røveri, overtrædelse af indrejseforbuddet, at være i besiddelse af en kniv, for at give forkert cpr-nummer til politiet ved anholdelse og for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Det fremgår af dommen, at retten ved strafudmålingen lagde vægt på 'forholdenes karakter og omfang, herunder at tiltalte tidligere er straffet flere gange for berigelseskriminalitet, narkotikakriminalitet, knivioven (vábenloven) og indrejseforbudet.

Da dommeren læste begrundelsen for dommen op i Københavns Byret, afbrød Django Levakovic hende med ordene:

- Det er typisk jer! I dømmer mig altid falskt. I vil bare dømme mig, fordi jeg er en Levakovic.

Han rejste sig fra stolen i midten af retslokalet og gik hen mod dommeren. Han blev dog stoppet af tre betjente, der var til stede under hele retssagen, og blev ført ud af lokalet.

Da han og advokaten kom tilbage, meddelte de, at han modtog dommen.

Dommeren afsluttede retssagen med 'vi er færdige', hvilket fik Django Levakovic til at råbe:

- Nå, er vi det?