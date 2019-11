Fængslet og sigtet i drabssag: Dræbte to kvinder med knivstik

En 39-årig mand er netop blevet fængslet i fire uger - han sigtes for have dræbt to kvinder med et ukendt antal knivstik i de to byer på Vestsjælland

En 39-årig mand er sigtet for at have dræbt to kvinder med et ukendt antal knivstik og med ned til en times mellemrum i de små vestsjællandske byer Ruds Vedby og Kundby.

Manden er netop blevet varetægtsfængslet i fire uger efter at have afgivet forklaring i et grundlovsforhør bag lukkede døre i Retten i Næstved.

Den korthårede og tydeligt forhutlede mand er sigtet for at have dræbt den ene kvinde i Ruds Vedby før klokken 4.25 fredag morgen, og den anden i Kundby før klokken 5.37.

En forhutlet fremtoning

Manden optræder i retten svøbt i et hvidt hospitals-tæppe og med bare fødder i sko med blåt plastikovertræk. På benene har han joggingbukser. Han erkender vold med lav stemmeføring at have begået vold med døden til følge.

De to kvindelige drabsofre var 31 og 35 år gamle. Den yngste af kvinderne boede han angiveligt sammen med i et rækkehus-kvarter i Ruds Vedby.

Parret havde ifølge naboer to fælles børn, og kvindens to børn boede på samme adresse.

Politiets efterforskere og teknikere arbejder her på gerningsstedet for et af de to kvindedrab, som en 39-årig mand er sigtet for at have begået, i den vestsjællandsk by Ruds Vedby. Foto: Per Rasmussen

Dommer : Troværdig forklaring

Dommer Anders Martin Jensen valgte at lukke dørene under afhøringen, da politiet endnu ikke har afhørt alle relevante vidner i den sigtedes familie og omgangskreds og under hensyn til, at der muligvis ville komme detaljer frem om mandens motiv.

Det skete på anklageren Susanne Bluhms anmodning.

I forbindelse med fængslingskendelsen beskrev dommeren den sigtedes forklaring som 'detaljeret' og 'troværdig'. Han anviste forsvarsadvokatens opfordring om at få nedlagt navneforbud.

Den sigtede sad længe efter afhøringen i retten og knugede nogle papir-lommetørklæder i den ene hånd. To retsbetjente hjalp ham i sidste ende ud af retssalen.

Anholdt på politistation

Midt- og Vestsjælland Politi har oplyst, at den sigtede mand i første omgang selv henvendte sig til politiet, hvorefter telefon-forbindelsen blev afbrudt. Manden blev klokken 6.07 anholdt på politistationen i Holbæk efter det andet drab i Kundby.

Drabssagerne udløste først på dagen en omfattende udrykning med redningsfolk og et stort antal politibetjente fra Midt- og Vestsjællands Politi og Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi. En helikopter blev også fløjet i stilling.

Kim Kliver, politiinspektør i Sydsjællands- og Lollands Falsters Politi, beskriver det i en pressemeddelelse som 'to ulykkelige sager, der er foregået i et meget snævert miljø'.

Artiklen opdateres løbende.