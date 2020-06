Fængslet: Overfald og chikane mod ung kvinde

Der var næsten fuld plade på listen over trusler, da en 20-årig mand i denne uge blev fremstillet i Københavns Dommervagt i forbindelse med en længere række forhold.

Den anholdte, der har rødder i Kosovo, nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig.

Offeret i sagen er en jævnaldrende ung kvinde, som den 20-årige på et tidspunkt kærestede med. Da forholdet sluttede, ændrede det sig i følge sigtelsen til regulær chikane, der ud over trusler også inkluderede vold og hærværk.

Undervejs i forløbet blev der givet tilhold, sådan at den 20-årige ikke måtte opsøge den unge kvinde, der også blev udstyret med en overfaldsalarm.

Men også dette så manden i følge sigtelsen stort på. I stedet fortsatte han ifølge sigtelsen med at opsøge kvinden.

Ved grundlovsforhøret, detrblev holdt torsdag, dokumenterede anklageren, hvordan den 20-årige og kvinden gennem fire år havde haft et on/off forhold kørende.

Beskrevet som uforudsigelig

Her beskrev anklager, Louise Nielsen, hvordan kvinden var bange for manden, der blev beskrevet som uforudsigelig. I følge offerets forklaring ville den 20-årige dræbe hende, hvis hun så andre drenge.

Sigtelsens første forhold fandt sted 5. april på Amager Strand. Her rettede han i følge sigtelsen henvendelse til kvinden, der sad i en bil. Manden bankede på bilens ruder og og råbte 'jeg slår dig ihjel, hvis du ser andre.'

Dagen efter modtog kvinden en sms med ordlyden 'Jeg dræber dig, prøv bare at ses med en'.

Sigtelsens næste episode udspandt sig 15. april, hvor offeret var sammen med en veninde i en bil på Amager Strandvej. Her kom den 20-årige hen og slog og sparkede på bilen, mens han råbte 'jeg dræber dig, hvis ikke I svarer mig'.

23. april passede han atter samme to kvinder op på åben gade, hvor han knaldede deres hoveder sammen og samtidig slog ekskæresten med knyttet hånd i ansigtet.

Smadrede ruder med økse

Sigtelsen beskriver, hvordan han senere samme dag ved 21-tiden atter passede de to kvinder op, der denne gang sad i en bil. Her blev en siderude smadret samtidig med, at han atter kom med dødstrusler mod både kvinden og hendes famile.

I forbindelse med den vedvarende chikane modtog manden derfor et tilhold, der blev forkyndt 15. maj. Men dette fik ifølge sigtelsen ikke manden til at stoppe.

14. juni opsøgte han kvinden ved en kiosk på Amager, hvor han sagde 'du bliver snart dræbt'. Dagen efter var manden kørende i bil, hvorfra han ifølge sigtelsen kastede en vandflaske imod den bil, som ekskæresten var kørende i.

Lidt over en uge senere - 23. juni - fandt sigtelsens sidste episode sted. Har var manden atter kørende i bil, hvor han kørte ind foran kvinden og dermed afskar hende flugtmulighed.

Efterfølgende knuste han med en økse flere ruder i kvindens bil.

Ved retsmødets slutning blev manden varetægtsfængslet i foreløbigt 27 dage.