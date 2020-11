Fængslet: Overfaldt mand og stak ild på bil

En 22-årig argentinsk statsborger er lørdag varetægtsfængslet i en sag om vold og hærværk.

Ved retsmødet erkendte manden, at han havde været involveret tumult ligesom han også erkendt at have stukket ild på en bil.

Sagen udspandt sig på Søborg Hovedgade fredag, hvor en 28-årig mand blev overfaldet af den 22-årige.

Her blev offeret både sparket og slået med knytnæver.

I samme forbindelse blev også offerets bil udsat for hærværk, i det flere ruder blev smadret med en medbragt skovl.

Derefter forlod han stedet. Kort efter vendte han dog tilbage igen, hvor han medbragte noget brændbar væske, der blev hældt ud over offerets bil, og som han stak ild til.

Da han stak af, blev han fulgt af nogle tilfældige vidner, og kort efter blev han anholdt.

Ifølge Bente Schnack, anklager, kender offer og gerningsmand hinanden i forvejen, og det er politiets opfattelse, at episoden bunder i uenighed af pengemæssig karakter.

Ved dagens retsmøde blev argentineren varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.