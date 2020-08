Fængslet: Ville udleje Victors lejlighed

Vaks nabo hjalp politiet med at lægge fælde for 21-årig mand, som nu er sigtet for flere tilfælde af forsøg på bedrageri mod boligsøgende

Victor Bloch Johansen rejste mandag til Tyskland for at besøge sin kæreste.

Den 29-årige mand havde i mellemtiden besluttet at udleje sin lejlighed på Nørrebro i København gennem Airbnb til en 21-årig ung mand, der var træt af at bo hos sine forældre.

Han mødtes med den unge mand om formiddagen, afleverede nøglen og satte kurs mod Københavns Lufthavn i højt humør.

- Han virkede som en glad, ung mand, der bare var træt af at bo hos sine forældre. Ham stolede jeg fuldstændig på, fortæller Victor Bloch Johansen til Ekstra Bladet.

Klokken 23 samme aften var Victor ankommet til Tyskland, da hans gode ven og nabo, Niels Pugholm, ringede.

'Victor, hvad er det lige der foregår med din lejlighed?', lød det ifølge Victor Bloch Johansen i røret.

Naboen fortalte, at flere og flere unge par i løbet af aftenen dukket op for at få en lejlighedsfremvisning, men måtte gå skuffede hjem. Det havde fået Niels Pugholms alarmklokker til at ringe.

Virkede suspekt

Han var ikke blevet roligere af, at en mand havde henvendt sig for at få at vide, om Victor Bloch Johansen var den reelle udlejer, fordi den person, som den interesserede lejer havde haft kontakt med, virkede suspekt.

De to naboer blev over telefonen hurtigt enige om, at noget var i gærde og kontaktede straks politiet.

Victor Bloch Johansen begyndte derudover også selv at undersøge sagen. Han opdagede i løbet af aftenen, at hans lejlighed stod til udlejning på diverse boligsider til 7000 kroner om måneden.

Den snarrådige nabo Niels Pugholm fattede mistanke til den falske udlejer. Foto: Stine Tidsvilde

Den favorable pris havde tiltrukket en masse unge mennesker, der stod i en svær boligsituation.

- Min kæreste og jeg er lige blevet opsagt fra vores lejlighed, så vi har ret travlt med at finde noget nyt, fortæller Daniel Steffensen, der var en af de mange unge mennesker, der troppede op for at få en fremvisning, til Ekstra Bladet.

Med Victor Bloch Johansen på sidelinjen fra Köln og politiets accept lagde Niels Pugholm sammen med en af de interesserede lejere en fælde for den falske udlejer.

De skrev til ham og aftalte et møde næste dag klokken 12.30, så den interesserede lejer og hans kæreste kunne få nøglen til lejligheden.

For det krævede manden, der udgav sig for at være Victor Bloch Johansen, et depositum og to måneders husleje - i alt 28.000 kroner.

Prøvede at flygte

Næste dag mødte parret op på adressen lidt før aftalt og ringede på.

Rundt om hjørnet stod to civilklædte betjente klar.

Niels Pugholm hørte naboens dør smække, da fuskeren styrtede ned ad trapperne for at få fingrene i de 28.000 kroner.

I stedet fik han en stor forskrækkelse, da han stak hovedet ud ad hoveddøren nede på gaden, hvor politiet gav sig til kende.

Han satte i fuldt løb i retning mod Nørrebro Station, men blev stoppet og anholdt klokken 12.26 tirsdag.

Den følgende dag blev han stillet for en dommer i Københavns Dommervagt, sigtet på forsøg på bedrageri mod parret, der var med til at lokke ham i baghold, samt seks andre personer.

Den sigtede erkender at have forsøgt at bedrage manden og hans kæreste, men ikke de øvrige, der troppede op foran lejligheden.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, hvorfor Ekstra Bladet ikke kan løfte sløret for mere af mandens forklaring.

Ærgerligt

Dommeren valgte at varetægtsfængsle manden i foreløbig 27 dage.

Manden er beskyttet af et navneforbud, hvilket afholder Ekstra Bladet om at beskrive detaljer, der kan identificere ham.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at boligsituationen i København er så desperat, at den kan udnyttes på den måde, siger Victor Bloch Johansen over telefonen fra den midttyske havneby.

- Det kom totalt bag på mig, og det er selvfølgelig rigtig træls, at nogen kan finde på at udnytte situationen.

Naboen Niels Pugholm er også chokeret.

- Det her handler jo ikke kun om at franarre folk deres penge, men i lige så høj grad om, at man frarøver folk deres tillid til andre mennesker, siger Niels til Ekstra Bladet, da vi besøger ham torsdag formiddag.

Niels står her foran Victors dør. Det, var denne dør mange håbefulde lejere håbede at få nøglen til. Foto: Stine Tidsvilde

Ifølge sigtelsen har manden begået forsøget på boligbedrageriet 'i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med en p.t. uidentificeret medgerningsmand'.

Politi: Alvorlig sag

Et tilbud om at kunne bo i en lejlighed i denne opgang for kun 7000 kroner om måneden tiltrak mange potentielle lejere. Det viste sig at være for godt til at være sandt. Foto: Stine Tidsvilde

- Det er en alvorlig sag, og jeg er glad for, at vi fik anholdt manden, inden flere borgere blev lokket til at betale penge for en lejlighed, de aldrig vil komme til at bo i, udtalte vicepolitiinspektør Peter Reisz, der er leder af Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet, ifølge en pressemeddelelse ovenpå pågribelsen af manden.

- Lige nu er der rigtig mange unge, der leder efter studieboliger, og sagen her viser desværre, at det er nødvendigt at være meget opmærksom på at få kontrolleret, hvem man laver aftaler med, lød det videre.

Københavns Politi havde torsdag ikke yderligere kommentarer til sagen, som nu efterforskes videre.