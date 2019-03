Færdselsbetjent straffes med fængsel for skadelige løgne

Der blev løjet både i politirapporter og i retten, da en erfaren færdselsbetjent skulle gengive påståede lovbrud begået i trafikken.

Det koster den nu 59-årige betjent seks måneders ubetinget fængsel, har Østre Landsret besluttet torsdag.

Dermed er dommen mod betjenten blevet skærpet. Ved Retten i Nykøbing blev han idømt fire måneders fængsel i oktober sidste år.

Betjenten, som har arbejdet med færdselssager i over 20 år, blev fundet skyldig i at have skrevet forkerte oplysninger i politirapporter for at få uskyldige dømt for lovbrud.

Efterfølgende afgav han samme forklaring i retten, og han har derfor også talt usandt som vidne.

Den dømte betjent har nægtet sig skyldig og krævet at blive frifundet. Men også Østre Landsret troede altså mere på de mange vidner i sagen frem for betjenten selv.

En tv-optagelse har også været med til at fælde betjenten. En majdag i 2015 blev han fulgt af en kameramand, der optog til TV2-programmet 'Razzia', da han fik øje på en mørkeblå Honda Accord.

- Da jeg ser bilen, sætter jeg i gang, og så kan jeg se, at den parkerer, og han (en mand i rød bluse, red.) stiger ud af fordøren, har betjenten forklaret i retten.

Manden i den røde bluse, som var påvirket af hash og uden gyldigt kørekort, nægtede dog at have siddet bag rattet.

Men i den efterfølgende rapport skrev politibetjenten blandt andet, at manden havde bilnøglen, som han gav til en kammerat.

TV2 havde leveret et råbånd til filmoptagelserne, og det 19 minutter lange videoklip blev anvendt som bevismateriale.

På optagelserne kan man dog ikke se nogen bilnøgle.

Betjentens falske forklaring betød, at manden i den røde bluse blandt andet blev dømt for at have kørt bil i påvirket tilstand og uden kørekort. I forbindelse med dommen blev han frakendt førerretten i otte år.