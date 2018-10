Færdselsuheld: En er kommet til skade

Opdatering klokken 19:13: Politiet har afsluttet arbejdet på Køge Bugt Motorvej, oplyser Hovedstadens Beredskab.

En person er kommet til skade ved et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvej østgående for afkørsel 25 i yderste vognbane søndag.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, end at der er tale om et solofærdselsuheld, og at en person er kommet til skade, siger Peter Grønbæk, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

#HBeredskab er til #uheld på #Køgebugtmtv ml frakørsel 25 og Motorring 3, flere vognbaner spærret. Soloulykke, person overgivet til ambulancetjenesten. pic.twitter.com/rymXmNr6cp — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) 21. oktober 2018

Personen er kørt væk med ambulance.

Flere vognbaner er spærret af, oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Vagtchefen oplyser, at vejen er spærret af, men at der ikke går lang tid, før vejen åbnet op igen.

- Der er rimelig meget kø lige i øjeblikket. Men to af sporene er åbnet op, så det løsner lidt op, siger Kenneth Molberg, trafikcentermedarbejeder i Vejdirektoratet.

Det forventes, at der køen er væk om 10 til 15 minutter.

solo færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen østgående før afkørsel 25 i yderste vognbane, der er spærret. Kør forsigtigt. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 21, 2018

