En færge med 331 passagerer ombord er gået på grund ved den finske øgruppe Åland mellem Finland og Sverige lørdag eftermiddag omkring klokken 13.

Krydstogtsfærgen er fra det finske rederi Viking Line. Skibet hedder Grace og var på vej fra Stockholm via Mariehamn til Åbo.

Det skriver svenske Expressen.

Ifølge rederikoncernens informationschef, Elonora Hansi, er de mere end 300 passagerer ikke i fare, for så vidt de ved, er der ikke nogen lækage på skibet.

Der er heller ikke nogen personer, der er kommet til skade, da skibet strandede.

Det er ikke sket nogen personskader. Foto: Niclas Nordlund/Ritzau Scanpix

Expressen har talt med et øjenvidne, der stod fra land og så skibet strande. Færgen forsøgte at komme ind til kajen, men de fik problemer og standsede. Blæsten hev så fat i færgen og træk dem mod land.

Ifølge Viking Lines informationschef er årsagen til uheldet endnu uvist.

- Man kan jo tro, at det har noget med sagen at gøre, at der har været blæst, men det er aldeles for tidligt at sige, siger hun.

Der er ikke endnu taget stilling til, om personerne ombord skal evakueres.