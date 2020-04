Færre hjem får besøg af indbrudstyve i coronatiden

Indbrudstyves arbejdsvilkår har været væsentligt forringet, siden store dele af Danmark i marts blev lukket ned.

Børn og unge har fået undervisning og lavet skoleopgaver derhjemme, ligesom mange voksne har klaret arbejdsdagen fra hjemmeadressen.

Antallet af anmeldte indbrud i beboelser er faldet i de første tre måneder af 2020. Det kan hænge sammen med nedlukningen af skoler og arbejdspladser i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Det skriver Danmarks Statistik i en opgørelse over anmeldte forbrydelser.

I årets første kvartal blev der anmeldt 5496 indbrud i beboelser.

Hvis man korrigerer for sæsonudsving, svarer det til et fald på 3,6 procent i forhold til det foregående kvartal.

Sammenligner man med første kvartal sidste år, er faldet mere iøjnefaldende.

Politiet modtog 6542 anmeldelser om indbrud i beboelser i de første tre måneder af 2019. Dermed har politiet i år modtaget 16 procent færre af den type anmeldelser sammenlignet med samme periode sidste år.

På sin hjemmeside skriver Danmarks Statistik:

- Det lave antal af anmeldte indbrud i beboelser hænger muligvis sammen med, at det er blevet sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, når folk holder sig hjemme efter nedlukningen af Danmark som følge af Covid-19.

Covid-19 er sygdommen, man kan udvikle, hvis man smittes med coronavirus.

Antallet af indbrud i private hjem er på det laveste niveau siden 1995.

Også antallet af anmeldte voldsforbrydelser har været faldende i de første tre måneder af 2020.

I årets første kvartal blev der anmeldt 6791 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving.

Sammenlignet med forrige kvartal er det et fald på 7,2 procent.

Det er uvist, om der er en sammenhæng mellem faldet i antallet af anmeldelser om vold og nedlukningen af Danmark.

Men et af de områder, hvor en del overfald normalt forekommer - nemlig nattelivet - har i hvert fald været sat på standby.

Således har alle barer, diskoteker og natklubber været lukket siden midten af marts. Også forsamlinger med mere end ti deltagere har været forbudt.