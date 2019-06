Fætre frifindes for drab: Skyldige i vold med døden til følge

30-årig og 27-årig var begge tiltalt for at have begået et drab i Hirtshals sidste år

To fætre på 30 og 27 år, er i dag, onsdag, blevet kendt skyldige i vold med døden til følge i en nævningesag ved Retten i Hjørring.

De var tiltalt for manddrab, men retten mente ikke, at der var grundlag for at fastslå, at de to fætre havde til hensigt at dræbe den rumæner, de sidste år tæskede, sparkede og trampede på, mens han lå ned.

Offeret - en 42-årige herboende rumæner - døde samme morgen som følge af svære knusnings-læsioner i hovedet kombineret med hjerneblødning og hjernekvæstelse.

Dødsfaldet fandt ifølge anklagemyndigheden sted 13. oktober sidste år mellem klokken 3.05 og 5.30 i den nordjyske by Hirtshals.

Plan om tæsk

På den pågældende aften havde de to fætre været i byen sammen, og godt berusede mødte de den nu afdøde, som ifølge deres egne forklaringer før havde lagt an på begge de unge mænd.

Her kom det også frem i retten, at fætrene planlagde at give den nu afdøde et par på hovedet, hvilket de begge indrømmede.

Den plan lagde de angiveligt, fordi de havde hørt et rygte om, at den nu afdøde skulle være pædofil.

Den 27-årige erkendte også at have sparket og trampet offeret i hovedet, mens han var iført sikkerhedssko. Retten mente ikke, at fodtøjet var bevis for, at de skulle have haft til hensigt at dræbe den nu afdøde rumæner.

Kan give ti års fængsel

På grund af voldens grove karakter mente retten dog, at fætrene burde have indset, at offeret kunne dø af det, hvorfor de er skyldige i at overtræde straffelovens paragraf 246, der omhandler vold med døden til følge.

Det kan give op til ti års fængsel.

For den 27-åriges vedkommende er der tale om skærpende omstændigheder, da han tidligere er dømt for vold. Derfor kan straffen hæves med op til det halve af den egentlige straf.

Hvilken straf de to fætre får, vil enten blive afgjort senere i dag, onsdag, eller mandag 24. juni.

