Fætre tiltalt for at trampe mand ihjel: - Det har taget ganske få sekunder

Efter tredjedagen i sagen, hvor to fætre er tiltalt for at have slået en 42-årig rumænsk mand ihjel, skal nævninge nu tage stilling til, om de er skyldige

Stolerækkerne bagerst i retssalen var fyldt med pårørende til to fætre på 27 og 30 år, da drabssagen fra Hirtshals, hvor fætrene er tiltalt, gik ind i sin tredje dag.

Ifølge anklagemyndigheden dræbte de sidste år en herboende 42-årig rumæner, som de tæskede, sparkede og trampede ihjel, mens han lå ned.

I løbet af de forudgående dage har de to fætre aflagt deres forklaring af, hvad der skete den nat i oktober sidste år, hvor en spontan bytur efter arbejde fik fatale konsekvenser.

Derudover er en række vidner blevet afhørt, blandt andet det avisbud, som fandt den afdøde rumæner om morgenen, og der er fremlagt en række tekniske beviser.

- Aldrig nogensinde det, der skulle ske

På tredjedagen var anklageren nået til sin procedure, hvor han argumenterede for, hvorfor nævningene og dommerne burde dømme for manddrab.

Begge fætres forsvarere mente ikke, der var tale om manddrab, da det aldrig havde været fætrenes hensigt at dræbe den 42-årige rumæner.

- I kan ikke dømme ham for drab. Det var aldrig nogensinde det, der skulle ske. Det var aldrig nogensinde i hans tanke, at det kunne ske, sagde den 27-åriges forsvarer Rasmus Amandusson.

Hurtig voldsepisode

Den 27-årige har erkendt at have både sparket og trampet den nu afdøde i hovedet, mens den 30-årige kun har erkendt at have slået ham i maven.

Det mente anklageren dog ikke var afgørende for, om de begge kunne dømmes for forbrydelsen. Udover at de angiveligt var enige om at 'give ham et par på lampen', hæftede anklageren sig ved, at ingen stoppede volden, før det var for sent.

Men den købte den 30-åriges forsvarer dog ikke.

- Kunne han have grebet ind og stoppet det? Episoden har samlet set taget mellem tre og fem-seks-syv sekunder, antager jeg. Det har taget ganske få sekunder, argumenterede forsvarer Jan Schneider.

Grov eller simpel vold

Samtidig virkede forsvarerne ikke synderligt imponerede over beviserne. De mente blandt andet ikke, at det var bevist, at offeret døde af at blive sparket og trampet i hovedet.

- Retsmedicineren kunne ikke sige, præcis hvilken skade, der var dødsårsag, og skaden i nakken stammer fra den måde, han rammer jorden på. Der er ikke beviser for andet, sagde Rasmus Amandusson med henvisning til en af de voldsomme skader på liget, som er nævnt i obduktionsrapporten.

Derfor argumenterede begge forsvarere for, at der heller ikke kunne dømmes for vold med døden til følge, da det at skubbe en anden person til jorden juridisk hører ind under simpel vold og ikke grov vold.

Aftale om tæsk

Forsvarene hev også flere ting frem, som i deres optik var fodfejl fra anklagerens side. Anklageren nævnte for eksempel, at der var fundet blodstænk to meter væk og at det var et bevis på, at der var brugt en voldsom kraft.

- Der er ikke noget, der underbygger, at to meters blodstænk er noget særligt. Han (anklageren, red.) har glemt den bevisførelsen. Han har ikke indkaldt en tekniker som vidne, sagde Rasmus Amandusson.

Et af de centrale spørgsmål i sagen er, om begge fætre kan dømmes for al volden, fordi de skulle have haft en aftale om at give manden nogle tæsk.

Her fik anklagerens sammenligning med en dom, hvor fire mænd havde medbragt bat til en fest i en rockerklub, og efterfølgende uddelt tæsk, den 30-åriges forsvarer op i det røde felt.

- Jeg underviser på universitetet i strafferet, og hvis det var en af mine studerende, der var kommet med den dom i den her sammenhæng, så havde jeg sagt: Prøv lige og læs den en gang til, sagde forsvarer Jan Schneider.

Tvivl om tiltale

I anklageskriftet bliver straffelovens § 253 stk. 1, nr. 2. også nævnt. Den siger, at man kan blive dømt for ikke at hjælpe en person, der er i livsfare.

Også her var forsvarerne meget kritiske, da der ikke stod noget om, hvorfor fætrene også var tiltalt efter den paragraf.

- Der er ingen beskrivelse af det faktuelle i anklageskriftet. Det skal der være. Det lever ikke op til retsplejeloven. Man kan ikke læse, hvad man er tiltalt for, sagde Jan Schneider.

Nævningene og dommerne skal nu tage stilling til selve skyldsspørgsmålet. Retten mødes igen onsdag 19. juni, mens de forventer at afsige dom enten samme sag eller mandag 24. juni.

Den 27-årige mand erkender grov vold, mens hans fætter nægter sig skyldig i anklagerne mod ham.