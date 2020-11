Fakkeltog for Aya: Hun lyste som solen

I protest mod vanvidsbilisme og til ære for en trafikdræbt pige bevæger et fakkeltog sig her i eftermiddag fra Flintholm Kirke i København til gerningsstedet på Peter Bangs Vej.

Her blev fem-årige Aya kørt ihjel af en flugtbilist 28. oktober, da hun gik på fortorvet sammen med sin mor.

Ikke færre end 80 mennesker har trodset kulden, og mens arrangøren Peter Christensen holdt tale, blev fakler én for én tændt til minde om den afdøde pige.

Fakler blev én for én tændt af fakkeloptogets deltagere. Foto: Emil Agerskov

- Min datter var gymnastik-kammerat med Aya, og jeg er her for at støtte familien og bakke op om sagen, sagde en af deltagerne, Regitze Gransten.

Femårig Aya blev kørt ihjel på Peter Bangs Vej.

Fokus på vanvidsbilisme

Peter Christensen er nær ven pigens mor. Han forklarede Ekstra Bladet, hvorfor han tog initiativ til optoget igennem København.

- Vi er selvfølgelig voldsomt berørt af denne ulykke. Det er både mit og moderens ønske, at der bliver sat fokus på vanvidsbilisme. Mit håb er, at vi får sendt et klart signal til politikerne om, at der skal handles, sagde arrangøren Peter Christensen forud for demonstrationen.

Moderens brev til lille Aya, som blev lagt ved ulykkesstedet, hvor pigen blev dræbt. Foto: Kenneth Meyer

Hun ville have fundet det smukt

Moderen har selv ikke overskud til at lade sig interviewe, men over for Ekstra Bladet vil hun alligevel gerne knytte nogle ord til, hvad demonstrationen betyder for hende:

'Jeg ønsker med fakkeloptoget at ære Ayas minde. Hun ville have fundet det smukt med alle de lysende fakler, hvis hun havde været her til at se det, lyder det blandt andet i en besked, hvor moderen også fortæller, hvor taknemmelig hun er for de tanker og den omsorg, hun har mødt.

'Det er et ubærligt tab at miste min elskede datter på så urimelig vis. Hun blev taget herfra alt for tidligt. Jeg er taknemmelig for alle dem, som kommer og viser hende respekt og skænker hende kærlige tanker.'

Et hav af blomster og lys efter ulykken på Peter Bangs Vej. Foto: Kenneth Meyer

Kærlig, nysgerrig og opmærksom

Om sin datter skriver moderen:

'Aya var stærk, kærlig, nysgerrig og opmærksom. Hun havde en nysgrrighed på livet som få, og det lyste ud af hende. Hun lyste som solen og skabte glæde alle de steder, hun kom. Hun vil for altid være savnet og elsket.'

Bilisten, der kørte både Aya og hendes mor ned, mens de kom gående, var den 21-årige Helmi Mossa Hameed. Han flygtede fra stedet og blev offentligt efterlyst og siden anholdt.

Erkender at have kørt bilen

Ifølge politiet var Helmi Mossa Hameed påvirket af stoffer. Der blev fundet lattergaspatroner i køretøjet.

Ved et grundlovsforhør 30. oktober blev manden varetægtsfængslet i fire uger. Forsvareren sagde ved retsmødet, at hans klient kan erkende, at han har ført bilen, men at der er tale om et uheld. Han erkender altså ikke uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, som han er sigtet for.

21-årige Helmi Mossa Hameed. Politifoto

Den lille pige blev klemt mellem bilen og en husmur. Bilisten er også sigtet for at have forvoldt nærliggende fare for pigens mor, der væltede og slog hovedet ind i husmuren.

Nok er nok

Peter Christensen har kørt taxi i København i mere end et årti, og fortæller, at han ofte - især om natten - har set folk køre vildt inde i byen.

Nu, hvor Aya så meningsløst har mistet livet, føler han, at der må handles.

Han ønsker, at straffen for at køre vanvidsbilisme skal sættes op. Enten skal der indføres minimumsstraffe, eller også skal skal strafferammen benyttes fuldt ud, slår han fast og henviser til sagen fra Bogense, hvor en 26-årig mand for nogle måneder siden fik tre års fængsel for at køre tre mennesker ihjel.

- Nok er nok. Vi vil sige til de mennesker, der kører, som de gør, at det er fuldstændig uacceptabelt. Og når du tager stoffer eller drikker alkohol, inden du sætter dig bag rattet på en bil, så er det altså et mordvåben, du sidder med.

