Fald fra sjette sal: Kvinde afgået ved døden

En kvinde er tirsdag eftermiddag afgået ved døden i forbindelse med et fald fra sjette sal

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En kvinde er tirsdag afgået ved døden i forbindelse med et fald fra sjette sal i Trekroner nær Roskilde.

Det fortæller Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken er sket nær Trekroner Centervej i Trekroner.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.25, men de pårørende er endnu ikke underrettet:

- Vi ved endnu ikke, hvorfor det er sket, og vi har heller ikke identificeret hende endnu, siger Thomas Hartmann.

Ekstra Bladet mand fortæller, at der er tale om en bygning, som er ved at blive bygget, og som er ved at stå færdig. Dermed er det en person, som har fået adgang til byggepladsen.

Kort efter klokken 17 oplyser vagtchefen, at der formentlig er tale om selvmord.