Faldt ti meter ned ad skrænt

Søndag har der været en faldulykke i Kalundborg.

Det fortæller vagthavende hos Vestsjællands Beredskab til Ekstra Bladet

- Vi har været ude og assistere ambulanceredderne med at få bjærget personen, siger han.

Ifølge vagthavende er personen faldet ti meter ned ad en skrænt.

Billeder fra stedet viser, at personer bliver båret ind i en helikopter.

TV2 skriver, at der er tale om en 58-årig kvinde på cykel, og at hun umiddelbart slipper billigt fra styrtet. Hun er blevet fløjet til Odense for at blive tjekket for brud.