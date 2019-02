Falsk 'bagmandspoliti' narrede 1,3 millioner kr. fra 78-årig kvinde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 78-årig kvinde blev franarret værdier for 1,3 millioner kr., da hun blev truet og fuppet af falske betjente fra bagmandspolitiet, og svindlerne var også i gang med at narre en 95-årig kvinde for 450.000 kr., da politiet slog til og anholdt svindlerne.

Fem unge i alderen 16-21 år sidder nu varetægtsfængslet, efter at Nordsjællands politi foretog de første anholdelser af tre sigtede den 6. februar.

Det skete nær den 95-åriges bopæl, hvor svindlerne, ifølge sigtelsen, forsøgte at få fingre i hendes 450.000 kr.

Politiet vil ikke oplyse nærmere om, hvordan svindlerne har opereret, kun at de har udgivet sig fra at komme fra bagmandspolitiet.

Politikommissær Michael Gaml siger til Ekstra Bladet, at pårørende og nære bekendte skal være opmærksomme på, hvad der sker omkring de ældre.

- De forurettede har været under et enormt pres, siger Michael Gaml.

- Når ældre opdager, at de er blevet narret, bliver de flove og ønsker måske ikke at tale om det, så derfor er det vigtigt at pårørende er opmærksomme, siger politikommissæren.

Politiet tør ikke udelukke, at der kan være flere end de to forurettede.

Efter de første tre anholdelser anholdt politiet endnu to mænd på 18 og 21 den 11. og 13. februar.

- Af hensyn til de ældre kvinders sikkerhed kan jeg ikke komme ind på de nærmere omstændigheder i sagen, men jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes os at forhindre, at en ældre kvinde mistede sin værdier, siger Michael Gaml.

- Generelt er det uacceptabelt at berige sig selv ved at snyde andre, men vi ser meget alvorligt på denne type sager, da det omhandler ældre og sårbare personer, siger politikommissæren.

- I den aktuelle sag ved vi, at de ældre i flere dage har gået alene med et pres om igen og igen at skulle skaffe værdier til gerningsmændene uden at turde involvere deres pårørende, og det er uacceptabelt, siger Michael Gaml.

Det var under efterforskningen af svindlen mod den 78-årige kvinde, at politiet kom på sporet af, at svindlerne var i gang med også at snyde den 95-årige kvinde.