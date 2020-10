Falsk betjent erkender at narre stort beløb fra ældre mand

En ældre mand blev franarret mere end en million kroner af en 18-årig mand, som udgav sig for at være betjent, lyder politiets sigtelse. Torsdag er den 18-årige blevet varetægtsfængslet i sagen.

Retten i Lyngby har bestemt, at den 18-årige skal sidde fængslet i foreløbig fire uger i sagen, oplyser Nordsjællands Politi. Grunden er blandt andet, at manden tidligere er dømt for lignende kriminalitet.

Politiet har i løbet af den seneste uge fået flere anmeldelser om en mand, der ringede til ældre mennesker. Han sagde, at han var fra politiet og efterforskede økonomisk kriminalitet.

I den forbindelse bad han de ældre om at udlevere NemID-oplysninger.

Særligt en mand i Virum er blevet narret i stor stil. Onsdag fik politiet et tip om, at den falske betjent var på besøg hos den ældre mand.

Det var han, og da det rigtige politi ankom til stedet, blev den falske strømer anholdt og sigtet for bedrageri.

Den ældre mand er ifølge politiets sigtelse blevet narret til at give den falske betjent adgang til sin computer og NemID-oplysninger. Og ifølge politiet har 'betjenten' haft held til at lænse mandens konto for mere end en million kroner.

Anklager Jacob Dreist fortæller, at den 18-årige erkendte sig skyldig i sigtelsen i sagens hovedforhold.

Manden er også sigtet for et andet forhold, som blot beløber sig til nogle få tusinde kroner. Her har manden erkendt de faktiske omstændigheder.

Jacob Dreist oplyser desuden, at manden valgte at acceptere rettens afgørelse om fængsling.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og anklageren må derfor ikke give yderligere oplysninger om, hvad der blev fremlagt i retten.